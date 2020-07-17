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即市新聞

17/07/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》睇乜位買？

　　《缸邊隨筆》大市昨日（１６日）回落，本欄讀者應不感意外，因為由上周起，本欄已開始
提出預警。
　
　　７月１０日，上周五，文：「瘋．風．癡．黐」，叫大家留心勿「黐」上一手高價貨。
　
　　７月１４日，周二，文：「聽話．市可走遠」，國內監管機構叫不要違規配資。
　
　　７月１５日，周三，文：「升完？」，筆者在文末申報全清了貨。
　
　　７月１６日，周四，文：「睇水」，刊出了１１張圖，要留意支持位，一旦跌破，跌幅可以
嚇人。結果，不少投資者昨日有點失魂了，但一如沒有日日升的市一樣，也不會有日日跌的市，
整體大市仍未升完。一如筆者在「升完？」一文中謂，調整可以一天，可以三數天，至於會否跌
多過三數天，要看投資者肯不肯自我約束，不要求急功，要謀長利。
　
　　升多必會回跌，跌多又必會回升。怎叫跌多？技術上言，是看量度跌幅，到了位，便有條件
企穩，但投資者亦不能鐵板一塊地認為量度跌幅╱升幅，是神仙棒，點到即止。
　
　　投資市場是受四方八面之風所影響，Ｎ個投資者，有Ｎ＋１的反應，只作個參考。
　
　　附刊各圖，實線是支持頸線，虛線是量度跌幅位。謹供各位參考。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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