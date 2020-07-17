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17/07/2020 08:18

維達半年純利急增１０７﹒５％，中期息１０仙升近４３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》維達國際（０３３３１）公布截至今年６月底止未經審核中期
業績，收益錄７６﹒３４億元減３﹒２５％，毛利２９﹒４１億元增３２﹒６３％，毛利率上升
１０﹒４個百分點至３８﹒５％。權益持有人應佔溢利９﹒１３億元，按年急增１０７﹒５２％
，每股基本盈利０﹒７６３元。派中期股息每股１０仙，按年大增４２﹒８６％。
　　期內，集團總收益自然增長０﹒９％，第二季中國內地錄得收益自然增長２０﹒１％，反映
明顯的復甦跡象。就業務分部而言，紙巾分部及個人護理分部分別佔總收益的８２％及１８％。
銷售渠道方面，來自傳統經銷商、重點客戶超市大賣場、商用客戶及電商之收益分別佔總收益的
２９％、２６％、１２％及３３％。
　　預期今年下半年的營商環境仍然受到經濟放緩、中美貿易摩擦持續發酵、市場競爭加劇及人
民幣匯率波動的影響。集團將繼續致力於產品創新，增潤產品組合，提升品牌競爭力及利潤率；
繼續於中國發展具規模的個人護理業務；善用全面的渠道佈局及於電商渠道的優勢，抓緊每個潛
在機遇。

＊行政總裁１０月退任，主席女兒李潔琳上場＊

　　另外，集團現任執董兼行政總裁Ｊｏｈａｎｎ　Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈ　ＭＩＣＨＡＬＳＫＩ
，已向集團提出請辭以尋求其職業發展，今年１０月起生效，並將獲委任為非執董，亦為薪酬委
員會成員及策略發展委員會成員。而現任執董兼副行政總裁，主席李朝旺的女兒李潔琳將獲委任
為行政總裁，１０月１日起生效。
　　李潔琳於２０１２年已加入維達，２０１５年升任副行政總裁，亦為人力資源總裁及北亞總
裁。她接任行政總裁後，將繼續擔任執行董事，並成為風險管理委員會成員，執行委員會及策略
發展委員會成員。（ｎｓ）

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