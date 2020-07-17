《專家之言－張穎群》科技股新高見調整，把握機會趁低吸納

《專家之言》美國華府公布６月份預算赤字大幅上升至８６４１億美元。在踏入２０２０年

到現時為止，美國財政支出高達５萬億美元，主要為應對疫情的衝擊而推出的薪金計劃，以協助

企業或國民，６月批出５１１４億美元，佔月內開支６成；而為中小企業提供的貸款或擔保，商

業貸款計劃合共批出４９６３億美元；額外失業救濟金超過８０４億美元；而州政府之救濟支出

３５２億美元。惡劣的經濟及延遲交稅等，影響月內收入僅２４０８億美元，下跌２８％。美國

上半年總收入近２﹒３萬億美元，亦少於去年同期的２﹒６萬億美元。

近日美國銀行股走勢極差，並呈現出逐步向下的狀況，而金融股的ＥＴＦ更持續尋底。預期

在７月份內，如科技股繼續造好，相信傳統的銀行股也跟不上。上星期富國銀行公布裁員計劃，

再加上客戶在申請抵押貸款同時，要求有百萬美元餘額，為之前２５萬美元要求的４倍，也證明

貸款呆壞帳有逐步增加的現象。美股納指科網股龍頭「ＦＡＡＮＧ」內的Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞

馬遜及蘋果齊創出５２周新高後，即見回吐，跌幅更超過２％，連同微軟、Ｆａｃｅｂｏｏｋ

和Ｎｅｔｆｌｉｘ等６大企業之總市值，超過７萬億美元佔標普市值超過四分之一，亦將會繼銀

行股後公布第二季度業績。市場預期受惠疫情令到國民改變習慣，科技股龍頭應可以公布優於預

期的業績，但近日的升勢，相信已反映一切。因此有投資者估計科網股似接近泡沫的階段，要小

心留意回調。



＊金融貿易齊見好，經濟穩定逐步上＊



中國人民銀行公布６月份金融數據，新增人民幣貸款１﹒８１萬億元人民幣，好過預期１﹒

８萬億元人民幣及５月份１﹒４８億元人民幣。社會融資規模３﹒４３萬億元人民幣，同勝預期

３﹒０５億元人民幣及５月份３﹒１９億元人民幣。廣義貨幣供應量Ｍ２餘額２１３﹒４９億元

人民幣，按年上升１１﹒１％，跟５月份持平。海關總署公布６月份進出口貿易數據，以美元計

算，出口按年上升０﹒５％，好過５月下跌３﹒３％，進口按年上升２﹒７％，同好過５月下跌

１６﹒７％，亦是年內最好。月內貿易順差４６４﹒２億美元，略少過預期５８６億美元。以上

半年計算，出口按年下跌６﹒２％，而進口亦跟跌７﹒１％，期內貿易順差１６７８億美元，跌

幅較預期收窄而優於預期，主要為疫情受控，復工復產正逐步提升，故可以估計未來會更見理想

。Ａ股市場在內地公布勝預期的進出口貿易數據，仍然齊倒跌至收市。主要為社保基金、有政府

支持的基金，及外國投資者齊大手沽貨所致。而創業板在連升八日、上證及深證在連升九日，終

齊見回吐。由於散戶大量入市，亦見有點瘋狂。兩市成交急增，再帶動融資融券金額齊增加。此

刻，由內地股市能作出適當的調整，應該更見理想和健康。否則又再走入泡沫的危機。



＊美股業績堪留意，本港疫情宜觀望＊



踏入７月，恆指升勢凌厲，但皆以龍頭科技股領先，多隻股票更連日創出５２周新高。相信

是疫情的爆發，大大改變人民的習慣而造成。而大部分企業亦跟隨數碼化，或加強網絡設備，以

配合行業結構的轉變。雖然股價屢創新高，但投資者在看好企業前景的大前提下，也願意付出更

高溢價，或在高估值的情況下，也願意追入。因此，在下半年，這等情況也會持續。要把握機會

，見回調低位就可以追入。周內恆指曾高見２６１０３，但近日造好的「ＡＴＭ」股，及相關科

網股僅在高位附近徘徊。有投資者憧憬內地下半年經濟會復甦轉好，大手追捧手機及相關設備製

造、券商和保險、汽車和食品等內需概念為主的股份。北水連續２１日淨流入。也預期未來繼續

由科網股、生物科技或醫藥股等造好而帶動股市上升。有部分基金亦認為科技股估值偏高而沽出

，轉買入相關經濟概念股份。近日本港疫情再度爆發，新增個案急升。更有部分未能找出源頭，

但相信政府定有能力控制一切。而股市在踏入７月後，已連升多日。更有部分連日創出５２周高

位，雖有利好前景的條件，但市盈率亦非常高。因此要繼續留意美股業績如何、各地方數據結果

及本港疫情變化等。在未見確定的情況下，投資者宜觀望。《華盛証券 張穎群》

