港股高開１７１點報２５１４２點，國指漲６７點

《經濟通通訊社１７日專訊》受就業數據影響，美股終止升勢，三大指數一同低收，亞洲股

市榮辱互見，日經升１３點，台北加權指數跌４５點，港股則高開１７１點，重磅股反彈帶動大

市氣氛，另外紐約期油盤後微漲，本港「三桶油」有資金追捧，中海油（００８８３）漲１﹒８

５％，中石油（００８５７）升１﹒１５％。恆生指數開報２５１４２點，升１７１點或升０﹒

６９％，主板成交２６﹒００億元。國企指數報１０２０１點，升６７點或升０﹒６６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒８１％，報３７﹒５元；香港交易所（００３

８８）升０﹒８３％，報３３９元；騰訊控股（００７００）升１﹒１７％，報５１９元；中國

移動（００９４１）升１﹒９５％，報５５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６５％，報７３

﹒８元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） ９６﹒００元 升２﹒１３％

中國移動（００９４１） ５５﹒００元 升１﹒９５％

中海油 （００８８３） ８﹒８２元 升１﹒８５％

恆安國際（０１０４４） ６３﹒５０元 升１﹒７６％

友邦保險（０１２９９） ７３﹒８０元 升１﹒６５％



中國聯通（００７６２） ４﹒６２元 升１﹒５４％

碧桂園 （０２００７） １０﹒２０元 升１﹒１９％

新世界 （０００１７） ３８﹒４０元 升１﹒１９％

騰訊控股（００７００） ５１９﹒００元 升１﹒１７％

中石油 （００８５７） ２﹒６５元 升１﹒１５％

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（ｕｌ）

