《盤後部署》料科網股仍是大熱，港股於兩萬五見支持

《經濟通通訊社１７日專訊》港股上日跟隨Ａ股大回調，急挫逾五百點錄得六連陰。今早外

圍股市喘穩，港股亦高開１７１點報２５１４２點重上兩萬五。盤中早段在重磅股騰訊（００７

００）及港交所（００３８８）推動下，曾高見２５２６３點，彈２９３點，觸及廿天線（約２

５２１２點）。最終收報２５０８９點，升１１８點或升０﹒４７％，主板成交１２９５﹒３０

億元，較上日少３５﹒２％。國企指數報１０２０３點，升６９點或升０﹒６９％。

Ａ股兩市全日表現反覆。上證綜合指數報３２１４點，升４點或升０﹒１３％。成交４８６

５﹒３６億元人民幣。深證成份指數報１３１１４點，升１１８點或升０﹒９１％，兩市合計成

交１﹒１２萬億元人民幣，較上日少２５﹒８％ 。



＊美國三十年期按揭利率首穿３％，高盛指科技股實質估值合理＊



據房地美的數據顯示，截至７月１６日當周，美國三十年期抵押貸款利率平均為２﹒９８％

，較前一周下降５個基點。這是有紀錄以來首次跌穿３％。許多經濟學家預測，到２０２１年之

前，美國的住房抵押貸款利率仍將低於３％。隨著疫情爆發，美國住房抵押貸款利率和十年期美

國國債之間的利差縮小，但銀行仍有進一步下調房貸利率的空間。另一方面，低房貸吸引了房主

和購房者。不過，有分析指，長遠看低房貸利率或成為住房行業的負擔。此外，美國按揭利率出

現下滑，有望支撐美聯儲維持低利率，加大實施負利率的預期。聯邦基金利率期貨顯示，市場預

期２０２１年７月利率約為－０﹒５個基點。

高盛首席股票策略師表示，未來十年科技股的表現將繼續跑贏大盤，目前的估值並沒有過高

。他指出，技術的優勢在於持續時間更長，收益、現金流量和商業模式的持續時間更長，而且因

疫情各國皆採取寬鬆貨幣政策及較低的利率，這樣的環境也為其提供了支持。高盛估計，標普５

００指數企業每股收益在２０２１年為１７０美元，在２０２２年為１８８美元，未來十年將產

生包括股息在內的６％的年均回報率。加上目前市場對與經濟能迅速恢復態度較謹慎，投資者更

偏向投資流動性以及資產負債表良好的企業。



＊目前恆指牛證重區於２４７００點＊



美國疫情仍嚴峻，而本港新增病例也在增加，料在「疫市」下港股仍以窄幅上落為主，而科

網股仍是市場大熱，龍頭股ＡＴＭＸ可以繼續留意。另外，港股自本月７日高見２６７８２點，

創逾三個月高後便反覆向下，按上日（１６日）錄得的最低位２４９１９點計，港股本次已回調

了約１８００點或７％。根據經濟通報價機牛熊證街貨分佈，目前牛證的重貨區在２４７０１點

至２４８００點，約涉及逾九百張期指。因此，相信港股暫於兩萬五有支持，未必一下子殺到２

４８００點，料港股先喘穩重上２５２００至２５３００點後，再作新一輪回調。（ｆｚ）

