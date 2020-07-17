【華為風波】英美同意合作推進其他受信任５Ｇ解決方案

《經濟通通訊社１７日專訊》美國國務院周四（１６日）表示，美國和英國外長同意推進其
他受信任的５Ｇ解決方案，而日前英國決定在２０２７年前於５Ｇ網絡中完全移除華為設備。
據美國國務院發言人指，美國國務卿蓬佩奧與英國外交大臣藍韜文會談，討論英國禁止５Ｇ
網絡使用不安全技術的決定，並同意合作推進其他受信任的５Ｇ解決方案，但未有提供進一步細
節。（ａｌ）
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