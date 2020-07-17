【全球放水】佩洛西料新紓困方案涉１﹒３萬億，傳特朗普削工資稅

《經濟通通訊社１７日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西周四（１６日）表示，新一輪抗疫

紓困方案將涉及最少１﹒３萬億美元，但遠遠不足以應對疫情對經濟構成的影響，但該金額是共

和黨同意談判的下限。

而白宮發言人埃爾周四發表聲明指，總統特朗普早前要求國會下調薪俸稅，並認為必須包括

在第四輪方案中，暗示如果新一輪方案不包含下調薪俸稅，特朗普可能拒接接受該方案。

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