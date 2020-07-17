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17/07/2020 17:58

《台股攻略－馮偉明》電子股力撐，加權指數微升收市

　　《台股攻略》台股受道指期貨造好影響，今早（１７日）重回１２２００點關口，在台積電
、聯發科、鴻海等權值股力撐下，加權指數收１２１８１點，微跌２３點，成交金額為新台幣
１９８７億元。
　　台積電昨日（１６日）於法說會上表示對第三季的盈利表現預期樂觀，並調高今年的盈利增
長及資本支出至超過兩成及１７０億美元，刺激股價今日升超過３％，收新台幣３６７元。鴻海
中段曾升至新台幣８８﹒６０元，創近半年新高，最終收新台幣８８元，升新台幣０﹒４０元。
聯發科收新台幣６０７元，升新台幣８元。大立光再次失守新台幣４０００元大關，收新台幣
３９９５元，跌新台幣５元。生技醫療股表現持續疲弱，沽壓沉重，多達２５隻相關股份跌至停
板。寶齡富錦收跌停價新台幣１１２元；合一收新台幣２４０元跌停價；杏輝及亞諾法跌停，分
別收新台幣４１﹒１５元及８９﹒５元。
　　新冠肺炎疫情普遍還未回穩，第二波爆發陰霾影響環球股市形勢，投機性資金勢必退場；加
上先前急升的板塊如ＩＣ設計及生物科技股等可能會陸續進入調整期，預料指數短線有機會回落
至１２０００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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