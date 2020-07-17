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即市新聞

17/07/2020 13:33

【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力，龍頭股受資金青睞

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣１７日報道》港股近日走勢明顯向下，昨日（１６日）更再度急
挫，失守兩萬五關，熱炒板塊包括新經濟股、軟件股及晶片股均無一幸免。以「輕資產」見稱的
物管股業務及現金流穩定，過去曾被認為是大跌市中防守性較強的板塊，其中龍頭雅生活服務（
０３３１９）半日飆８％已全數收復昨日失地，保利物業（０６０４９）半日亦反彈近６％。物
管股屬穩中求勝投資之選。

＊龍頭受捧，二三線股仍疲弱＊

　　物管股今日普遍向上，當中以龍頭股及早前獲大行唱好的股份走勢較好，雅生活半日漲８％
，報４３﹒２元；碧桂園服務（０６０９８）揚２﹒０４％，報４２﹒５５元；時代鄰里（０９
９２８）月初曾配股但無阻股價創新高，今日漲２﹒４％，報１１﹒９４元，三隻於過去平均五
日錄得資金淨流入。不過，中型內房仍然疲弱，奧園健康（０３６６２）僅升
０﹒３９％，報７﹒８元；佳兆業美好（０２１６８）升１﹒５６％，報３２﹒５元，兩者過去
平均五日錄得資金淨流出。
　　上月先後有多隻物管股配股包括佳兆業美好、綠城生活（０２８６９）、永升生活服務（０
１９９５），以及龍頭雅生活服務獲准１２個月內發行新股，拖累整個板塊由高位回落，走勢落
後大市。然而經過大半個月整固，近日再次在逆市見追捧，其中碧桂園服務及新城悅服務（０１
７５５）本月至今累漲約兩成，跑贏港股及「股王」騰訊（００７００）期內分別３％及５％的
升幅。
　　至於三隻近月上市的半新股建業新生活（０９９８３）、弘陽服務（０１９７１）及正榮服
務（０６９５８），仍較招股分別高出一至三成，當中以正榮股務的走勢較為落後。

＊富瑞料物管股將逐步發盈喜＊

　　富瑞上周發表研究報告指，料物管股將逐步發盈喜，上半年平均收益可達三至四成的增長，
其中新城悅服務，碧桂園服務和永升生活服務有更強增長，而新城悅服務繼續是該行唯一的首選
股。該行亦指出，隨著更多潛在的高質量物管公司進行新股集資，料將逐漸拉低行業的整體估值
至約本益成長比（ＰＥＧ）的１倍，不建議買入基本面相對較弱或高估值的公司。
　　中信證券亦指出，年初至今物管股陸續配售新股和增發股票，加上行業龍頭將登陸資本市場
，料下半年股票供應明顯增加，憂慮品牌缺乏競爭力、在管面積增長缺乏確定性的中型物管企業
將面臨邊緣化風險。該行同樣看好碧桂園服務及、永升生活服務，以及保利物業。

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