【貿易再戰】中國繼續購買美國大豆，單周粟米採購規模創新高

《經濟通通訊社１７日專訊》美國農業部周四（１６日）表示，中國已簽訂購買５２﹒２萬
噸大豆的協議，是中國購買一連串美國農產品的最新交易，另有３５﹒１萬噸大豆被購，或運往
中國。
據農業部報告指，上周美國對中國粟米出口總計１３７萬噸，創最高單周出口量，而中國當
周購買３２﹒４萬噸小麥，創今年３月以來最大單周購買量。不過該周對華大豆出口僅３８﹒３
萬噸，創今年４月中以來最小。（ａｌ）
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