【全球放水】聯儲局資產負債表規模回升重返７萬億美元

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局周五（１７日）公布數據顯示，本周資產負債表規模回

升並重返７萬億美元水平，並創逾一個月來首次上升，主要因為儲局持續購買國債及抵押貸款支

持證券，維持金融市場寬鬆環境。而據上周開始全面運作的主街貸款計劃，儲局從符合條件的銀

行僅購買１２００萬美元貸款。（ａｌ）

