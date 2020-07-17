【企業盈警】自然美（１５７）料半年盈利大幅倒退，營收毛利大跌

《經濟通通訊社１７日專訊》自然美（００１５７）料其截至今年６月底止半年之利潤將較
去年同期出現重大倒退。主要受新冠疫情影響營收及毛利大幅下降，且去年的年度業績審計費用
及法証審閱費用大量增加，同時亦因持續增大投入推進電商渠道業務，影響業績表現。
其同時亦宣布由於去年之年度業績及仍未刊發，故將延遲刊發本年中期業績及報告。據知其
股份已由本年３月２５日停牌，直至現時仍是繼續暫停買賣。（ｊｃ）
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