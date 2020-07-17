《窩輪豪情－梁業豪》細心觀察資金淨主動賣出的證券

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、必須

性消費業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為申

洲國際（０２３１３）、華潤啤酒（００２９１）與恆安國際（０１０４４），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選國泰航空（００２９３）、領展房產（００８２３）與阿里健康（００２４１）。

港股開市後，三個主要市場指數均見略為回升，以國企指數的表現較佳。筆者特別留意昨天

（１６日）１０大資金淨主動賣出證券的反彈能力，察覺到中芯國際（００９８１）、吉利汽車

（００１７５）與阿里健康皆錄得較昨天收市位為低的做價。另一方面，現時騰訊

（００７００）的反彈力度相對地較強。三大指數現皆處於輕微偏高的水平，以紅籌指數的表現

最為落後。大市現處於即市反彈的階段，短期淡勢不易於本周末前後逆轉，大家須提防下午淡友

大戶會再度進攻。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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