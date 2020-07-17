  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2020 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》細心觀察資金淨主動賣出的證券

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、必須
性消費業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為申
洲國際（０２３１３）、華潤啤酒（００２９１）與恆安國際（０１０４４），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選國泰航空（００２９３）、領展房產（００８２３）與阿里健康（００２４１）。
　　港股開市後，三個主要市場指數均見略為回升，以國企指數的表現較佳。筆者特別留意昨天
（１６日）１０大資金淨主動賣出證券的反彈能力，察覺到中芯國際（００９８１）、吉利汽車
（００１７５）與阿里健康皆錄得較昨天收市位為低的做價。另一方面，現時騰訊
（００７００）的反彈力度相對地較強。三大指數現皆處於輕微偏高的水平，以紅籌指數的表現
最為落後。大市現處於即市反彈的階段，短期淡勢不易於本周末前後逆轉，大家須提防下午淡友
大戶會再度進攻。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/07/2020
人民幣有「錢」景　2招儲錢博有升有息！
財經熱話16/07/2020
【回A反高潮】中芯兩日急插水逾三成　分析師對公司基本面存分歧
財經熱話16/07/2020
港股先升後跌穿二萬五　全日挫510點收24970成交近二千億
中國故事16/07/2020
《神州經脈》次季GDP轉增兼優預期　滬指直墜三千二健康牛遁形
開市Good Morning16/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：中芯持貨者宜及早離場
FOCUS16/07/2020
【FOCUS】神州GDP望首超美　防泡沫或傷及熱炒股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金