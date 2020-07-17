【企業盈警】國泰料半年盈轉虧損９９億，６月載客量跌九成九

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰（００２９３）公布，公司預料截至今年６月３０日止，

將錄得股東應佔淨虧損約９９億元，而２０１９年同期的股東應佔溢利為１３億元。該虧損包括

約２４億元的資產減值支出，主要涉及１６架不大可能於２０２１年夏季前重投實質服務的航機

，以及若干航空服務附屬公司的資產。是次預計的中期虧損淨額正由核數師審閱，可能會被調整

。

另外，國泰航空與國泰港龍在六月份合共載客２７１０６人次，按年下跌９９﹒１％收入乘

客千米數按年減少９８﹒８％。乘客運載率下跌５９﹒３個百分點至２７﹒３％，以可用座位千

米數計算的運力則下跌９６﹒１％。在２０２０年首六個月，載運乘客人次較去年同期下跌７６

％，運力下跌６５﹒７％， 而收入乘客千米數則下跌７２﹒６％。

國泰表示，國泰航空的股東通過了與３９０億元資本重組計劃有關的決議案，管理團隊正全

面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式向董事局提

出建議。有關於航運方面，預期於八月份運作可多達１０％的正常航班班次，並繼續評估為顧客

於未來數月增加航班班次及目的地的可行性。

太古Ａ（０００１９）持有國泰航空４５％的股份。太古公司股東就國泰航空估計虧損淨額

的應佔金額相應約為４５億元，將計入太古公司今年上半年綜合業績之中。（ｕｌ）

