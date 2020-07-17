《談國論企－黎偉成》中國經濟二季度跌轉升可俏看前景



《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年二季度同比增長３﹒２％，扭轉一季

度負增長６﹒８％之況，使上半年跌幅收窄至１﹒６％，顯國民經濟相對較快復甦。只要新冠狀

肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控形勢持續向好，便能夠加快推進復工復產復商復市活動，下半年

當重新納入穩中有進的良性成長軌道。中國要強化經貿、科技發展，更大力與世界各國多邊化聯

繫合作，沉著反制以特朗普為主的美帝國霸權主義對華在主權、政經和軍事上的全面攬炒，是為

克敵制勝之道。



＊高技術製造業及服務業產量與投資快增＊



來自中國國家統計局的最新統計資料，中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年上半年達

４５﹒６６１４萬億元，即使同比減少１﹒６％，但跌幅相對於一季度３０﹒６５０４萬億元的

６﹒８％（見表）少減５﹒２個百分點，乃受惠於二季度同比回升３﹒２％的支持，不僅結束自

１９９２年有公布的統計以來的首見負增長劣況，更相對於以美國為主的世界主要國家的經濟發

展和表現為優勝，在惡疫續肆虐環球的劣境底下，確實是難能可貴。

我對中國經濟的今後發展抱有高度信心之因，乃（甲）經濟在止跌回升之際，保持穩中有進

的發展態勢，特別是「有進」，並可見之於（一）全國規模以上工業增加值於２０２０年上半年

同比減少１﹒３％，較一季度的跌幅收窄７﹒１個百分點，因二季度同比增長４﹒４％的表現遠

優於一季度大跌８﹒４％。特別惹人注目的，是高技術製造業的工業增加值於６月份同比增長

１０％，而裝備製造業增９﹒７％，使上半年之數分別上升４﹒５％與０﹒４％；其中集成電路

工業增加值同比上升１６﹒４％，前者為５Ｇ新時代的各項服務及設備之必須，及工業機械人則

增產１０﹒３％，使高技術製造業固投於上半年增５﹒８％。

和（二）服務業的經營同樣有改善：（１）第三產業的增加值於２０２０年上半年增

１﹒９％，而一季度則減５﹒２％，其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業增營１４﹒５％，金

融業的同比升幅為６﹒６％，和（２）全國服務業生產指數於上半年同比無疑減少６﹒１％，卻

比一季度的跌幅收窄５﹒６個百分點，此使（３）高技術服務業於上半年的固投同比增長

７﹒２％，因電子商務的服務的投資大增３２％，科技轉化服務業則增投２１﹒８％。

正正因為復工復產復商復市取得良性的成效，故（三）刺激居民提升消費意欲。即使社會消

費品零售總額於２０２０年上半年１７﹒２２５萬億元同比減少１１﹒４％，但較一季度所減少

減７﹒６個百分點，其中二季度只是下跌３﹒９％。

值得高度留意的，當然是全國網上零售總額５﹒１５萬億元？比減增加７﹒５％，其中實物

商品網上零售額４﹒３４８１萬億元同比增加１４﹒３％，較一季度提升８﹒４％，並佔整體社

會消費品零售總額的比重高達２５﹒２％和高於一季度１﹒６個百分點。



＊居民就業收入有改善農業穩定增加生產＊



再看（乙）挺企業、保就業所產生的其中重要效應，為居民的就業和收入回升，其中全國城

鎮新增就業人員於上半年達５６４萬人，達全面目標６２﹒７％，和全國居民人均可支配收入於

上半年的名義增長２﹒４％，比一季度加快１﹒６個百分點。只要居民就業穩，收入增，便會不

斷加大消費，對社會各國經濟層面都有利好的影響。

至於（丙）民生之重的農業，於２０２０年上半年增產３﹒８％，較一季度加快０﹒３個百

分點，其中二季度增３﹒９％而一季度上升３﹒５％。難得的是，豬肉的產量於上半年同比即使

減少１９﹒１％，較一季度的減幅收窄１０個百分點，而生豬存欄量於二季度末達３﹒３９９６

億頭較一季度增加５﹒８％，特別是能繁殖母豬存欄量３６２９萬頭，較一季度增５﹒４％。

要重申的重點，為：以特朗普為首的美國一眾政棍近期不僅粗暴地香港、台灣等中國內政問

題，更狂妄地在中國南海指手畫腳，甚至在國際呼群引製造麻煩，在政經軍事對華幾乎全面攬炒

的惡行，就因中國經濟穩中有進特別是科技日新月異的新常態，和在防治新冠狀肺炎疫症

ＣＯＶＩＤ－１９取得預期效應，而眼紅耳赤。由是中國要繼續自強抗美，及在外交上團結特別

是歐亞非等國家以堅持多邊主義，甚至爭取美英友好政商的支持，痛擊美帝。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ＊５﹒８ ＊６﹒５ ＊２﹒１７５

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）



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