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即市新聞

17/07/2020 09:26

《異動股》星島插水近一成三，控股股東持股量降至約３１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》星島（０１１０５）現價跌１２﹒５７％，報１﹒６元；成交
約１﹒５２億股，涉資２﹒２８億元。
　　星島新聞集團公布，獲主席兼控股股東何柱國告知，昨天由他全資擁有的Ｌｕｃｋｍａｎ　
Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ已與一間獨立配售代理完成配售協議，以每股１﹒５元出售１
﹒５億股，佔約１７﹒０７％，予若干獨立投資者，涉２﹒２５億元。
　　何柱國所售每股價格較昨天收報１﹒８３元折讓約１８％，而所持股權由約４８﹒５％降至
約３１﹒４３％，仍然為控股股東。
　　現時，恆生指數報２５１４２點，升１７１點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒００億元。
國企指數報１０２０１點，升６７點或升０﹒６６％。
　　上證綜合指數報３２１４點，升４點或升０﹒１３％，成交４８﹒１５億元人民幣。深證成
份指數報１３００２點，升６點或升０﹒０５％，成交６６﹒７７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　星島　　（０１１０５）　　　１﹒６００元　　　跌１２﹒５７％
　　東方報業（０００１８）　　　０﹒４１５元　　　無升跌
　　現代傳播（０００７２）　　　０﹒１８９元　　　無升跌
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒０８３元　　　無升跌
　　文化傳信（００３４３）　　　０﹒０９８元　　　無升跌
　　經濟日報（００４２３）　　　１﹒０３０元　　　無升跌
　　新華文軒（００８１１）　　　５﹒２２０元　　　跌　０﹒５７％
　　十方控股（０１８３１）　　　０﹒１２８元　　　無升跌
　　三三傳媒（０８０８７）　　　０﹒０８７元　　　無升跌
　　財華社　（０８３１７）　　　０﹒３６０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｆｚ）

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