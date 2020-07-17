《異動股》星島插水近一成三，控股股東持股量降至約３１％

《經濟通通訊社１７日專訊》星島（０１１０５）現價跌１２﹒５７％，報１﹒６元；成交

約１﹒５２億股，涉資２﹒２８億元。

星島新聞集團公布，獲主席兼控股股東何柱國告知，昨天由他全資擁有的Ｌｕｃｋｍａｎ

Ｔｒａｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ已與一間獨立配售代理完成配售協議，以每股１﹒５元出售１

﹒５億股，佔約１７﹒０７％，予若干獨立投資者，涉２﹒２５億元。

何柱國所售每股價格較昨天收報１﹒８３元折讓約１８％，而所持股權由約４８﹒５％降至

約３１﹒４３％，仍然為控股股東。

現時，恆生指數報２５１４２點，升１７１點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒００億元。

國企指數報１０２０１點，升６７點或升０﹒６６％。

上證綜合指數報３２１４點，升４點或升０﹒１３％，成交４８﹒１５億元人民幣。深證成

份指數報１３００２點，升６點或升０﹒０５％，成交６６﹒７７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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星島 （０１１０５） １﹒６００元 跌１２﹒５７％

東方報業（０００１８） ０﹒４１５元 無升跌

現代傳播（０００７２） ０﹒１８９元 無升跌

壹傳媒 （００２８２） ０﹒０８３元 無升跌

文化傳信（００３４３） ０﹒０９８元 無升跌

經濟日報（００４２３） １﹒０３０元 無升跌

新華文軒（００８１１） ５﹒２２０元 跌 ０﹒５７％

十方控股（０１８３１） ０﹒１２８元 無升跌

三三傳媒（０８０８７） ０﹒０８７元 無升跌

財華社 （０８３１７） ０﹒３６０元 無升跌

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（ｆｚ）

