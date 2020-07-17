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17/07/2020 09:40

《中資異動》中芯（９８１）反彈近２％，Ａ股仍有溢價逾１９５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股昨日急插逾２５％，今暫反彈１
﹒７４％，報２９﹒２５元；成交約５４３５萬股，涉資１６﹒００億元，主動沽盤５２％。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）上市第二日，現價７７﹒０８元人民幣，跌７﹒０４％，成交４
４﹒３３億元人民幣，涉及５７１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１９２﹒２５％。
　　現時，恆生指數報２５１８１，升２１１點或升０﹒８５％，主板成交１３６﹒２８億元。
國企指數報１０２５１，升１１７點或升１﹒１６％。
　　上證綜合指數報３２１５，升５點或升０﹒１６％，成交７４０﹒５７億元人民幣。深證成
份指數報１３０４６，升４９點或升０﹒３８％，成交９４８﹒９２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　２９﹒２５元　　　升１﹒７４％
　　ＡＳＭ太平洋　（００５２２）　　　９１﹒６５元　　　升３﹒１５％
　　華虹半導體　　（０１３４７）　　　２８﹒０５元　　　升２﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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