《中資異動》中芯（９８１）反彈近２％，Ａ股仍有溢價逾１９５％

《經濟通通訊社１７日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股昨日急插逾２５％，今暫反彈１

﹒７４％，報２９﹒２５元；成交約５４３５萬股，涉資１６﹒００億元，主動沽盤５２％。

Ａ股（滬：６８８９８１）上市第二日，現價７７﹒０８元人民幣，跌７﹒０４％，成交４

４﹒３３億元人民幣，涉及５７１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１９２﹒２５％。

現時，恆生指數報２５１８１，升２１１點或升０﹒８５％，主板成交１３６﹒２８億元。

國企指數報１０２５１，升１１７點或升１﹒１６％。

上證綜合指數報３２１５，升５點或升０﹒１６％，成交７４０﹒５７億元人民幣。深證成

份指數報１３０４６，升４９點或升０﹒３８％，成交９４８﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ２９﹒２５元 升１﹒７４％

ＡＳＭ太平洋 （００５２２） ９１﹒６５元 升３﹒１５％

華虹半導體 （０１３４７） ２８﹒０５元 升２﹒７５％

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（ｎｓ）

