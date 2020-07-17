《午市前瞻》投資者對後市存戒心，港股下周或下試２４５００點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股反覆低收，港股急挫逾五百點創六連陰，今日高開１

７１點報２５１４２點重上兩萬五。盤中早段在重磅股騰訊（００７００）及港交所（００３８

８）推動下，曾高見２５２６３點，升２９３點，觸及廿天線（約２５２１２點）。惟受本地疫

情影響，地產股繼續跑輸大市，拖累大市升幅收窄至７９點，報２５０５０點。最終，港股半日

收報２５１２３點，升１５２點或升０﹒６１％，主板成交７４１﹒４３億元。國企指數報１０

２１２點，升７８點或升０﹒７８％。

Ａ股兩市上日急插後仍軟。上證綜合指數報３１９３點，跌１６點或跌０﹒５１％，成交３

１４２﹒４１億元人民幣。深證成份指數報１２９６３點，跌３２點或跌０﹒２５％，成交４０

８８﹒８４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１３％，報３７﹒１５元；港交所（００３８８）

漲２﹒７４％，報３４５﹒４元；建行（００９３９）微升０﹒１６％，報６﹒１３元；中移動

（００９４１）揚０﹒５６％，報５４﹒２５元；友邦（０１２９９）滑０﹒１４％，報７２﹒

５元；平保（０２３１８）跌０﹒７６％，報８４﹒５５元。



＊本港上日新增病例激增，本地地產領跌＊



本港上日（１６日）新增６７宗新型肺炎確診個案，其中６３宗是本地個案，憂疫情進一步

惡化，本地地產股挨沽。新鴻基地產（０００１６）滑０﹒７７％，報９６﹒７元；新世界發展

（０００１７）跌１﹒１９％，報３７﹒５元；太古Ａ（０００１９）走低１﹒５９％，報４０

﹒２５元；信和置業（０００８３）跌０﹒７１％，報９﹒７５元；恆隆地產（００１０１）挫

２﹒１９％，報１８﹒７２元，為半日表現最差藍籌。

京東集團（０９６１８）宣布與沃爾瑪聯合舉辦全渠道８８購物節，並引入騰訊（００７０

０）參與，京東半日升３﹒２３％，報２４２﹒６元；騰訊彈２﹒３４％，報５２５元；

其他新經濟股也回升，阿里巴巴（０９９８８）走高２﹒３２％，報２３８﹒６元；美團點評（

０３６９０）揚１﹒２４％，報１８７﹒４元；小米集團（０１８１０）漲２﹒９２％，報１５

﹒５２元。

中芯（００９８１）上日急瀉兩成半，基本回吐回歸Ａ股的的升幅，半日反彈０﹒８７％，

報２９元。部分晶片股亦回暖，ＡＳＭ太平洋（００５２２）升２﹒０８％，報９０﹒７元；華

虹半導體（０１３４７）上揚１﹒２８％，報２７﹒６５元；上海復旦（０１３８５）軟０﹒４

５％，報８﹒８２元；中電華大科技（０００８５）滑１﹒１４％，報０﹒８７元。



＊物管股齊跑出，影業股造好＊



保利物業（０６０４９）獲麥格理首予「跑輸大市」評級，惟半日仍急漲５﹒５９％，報８

５元。其他物管股同樣落鑊，雅生活服務（０３３１９）飆升８％，報４３﹒２元；建業新生活

（０９９８３）升４﹒４９％，報９﹒３１元；永升生活服務（０１９９５）揚３﹒０９％，報

１４﹒０２元；中海物業（０２６６９）走高３﹒０９％，報８﹒３３元。

內地低風險地區電影院可有序恢復開放，中金指該消息利好行業整合節奏，影業股造好。貓

眼娛樂（０１８９６）抽升５﹒７９％，報１４﹒２６元；阿里影業（０１０６０）揚１﹒８５

％，報１﹒１元；ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）滑０﹒４５％，報１３﹒１４元；傳遞

娛樂（０１３２６）漲４﹒９４％，報０﹒１７元；保利文化（０３６３６）走高１﹒４９％，

報４﹒７７元

醫藥相關股個別發展。微創醫療（００８５３）旗下附屬中期淨利潤最多升四成半，微創醫

療半日漲３﹒４３％，報３７﹒７元；同業永勝醫療（０１６１２）攀升５﹒３５％，報２﹒５

６元；康基醫療（０９９９７）揚３﹒４％，報２８﹒９元；而康希諾生物（０６１８５）則回

落５﹒５９％，報２０６元；永泰生物（０６９７８）挫６﹒７５％，報１１﹒８８元。



＊黃偉康：維達料回落至廿天線，現非買入時機＊



今日恆指修復昨日跌穿的二萬五關，半日走勢平穩。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通

通訊社》表示，近一周交易日經常見到高開後出現沽壓的情況，反映投資者因為中美衝突而對後

市升勢有介心，同時港元轉弱，有資金流出港股市場，認為除非Ａ股似上周急升，否則恆指很難

企穩２５０００點，料下周下試２４５００點。

維達國際（０３３３１）上半年純利大增純利１０７﹒５％，今日股價繼續回吐，黃偉康相

信，因為集團早已發盈喜，股價已反映業績利好因素，而該股市盈率已逾２６倍，並無再往上衝

的憧憬空間，料股價回落至二十天線有支持，即使有短線反彈，力度亦不大，建議持有的投資者

３０元以上沽出，可待回落至２５至２６元方考慮買入。（ｎｓ、ｆｚ）

