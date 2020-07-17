【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３１億人幣，買騰訊小米沽中芯吉利

《經濟通通訊社１７日專訊》中美關係愈趨緊張，隔晚美股反覆低收。港股上日急插５１０

點，連續六日呈陰燭收市後，今日止跌回升，恆指高開１７１點，報２５１４２，其後在二萬五

附近有支持，之後買盤增加，恆指曾升２９３點，高見２５２６３，但未能企穩廿天線

（２５２１２點），中午升１５２點。午後升幅收窄，曾僅升４４點，見２５０１５點全日低，

尾段轉好。恆指收市升１１８點或０﹒４７％，報２５０８９。

按額度計算，北水全日淨流入３１億元人民幣，增加４２﹒２％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、錦欣生殖（０１９５１）；淨賣出最

多的依次是中芯國際（００９８１）、吉利汽車（００１７５）、中信建投証券（０６０６６）

。

主板成交１２９５﹒３億元減少３５﹒２％。其中港股通成交２４２﹒１億元，佔總成交

１８﹒７％。



＊北水繼續掃騰訊，淨流入逾４億元＊



上日受壓的重磅科技股普遍回升，騰訊升１﹒６％，報５２１元，北水淨買入４﹒３億元。

小米集團升２﹒７９％報１５﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。

錦欣生殖升４﹒３％報１１﹒１６元，北水淨買入１﹒９億元。

而上日大跌兩成半的中芯國際，收升０﹒９％，報２９元。北水淨賣出４﹒３億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒３３

小米集團 （０１８１０） ２﹒５５

錦欣生殖 （０１９５１） １﹒８７

美團點評 （０３６９０） １﹒５６

金山軟件 （０３８８８） ０﹒６７



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －４﹒３５

吉利汽車 （００１７５） －０﹒７５

中信建投証券 （０６０６６） －０﹒４８

中金公司 （０３９０８） －０﹒２４

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２４

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（ｃａ）

