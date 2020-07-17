《美元走勢－羅明立》美匯再於９５﹒７０附近反彈，關注能否雙底

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０７﹒３６ １０７﹒１７ １０７﹒２４
歐元╱美元 １﹒１３９３ １﹒１３７８ １﹒１３８５
英鎊╱美元 １﹒２５７１ １﹒２５４９ １﹒２５５２
美元╱瑞郎 ０﹒９４５９ ０﹒９４４６ ０﹒９４５０
美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５２２ ７﹒７５３０
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《美元走勢》美國公布截至上周首次申領失業金人數，數字達１３０萬人次，高於預期的
１２５萬人次，為３月以來最低增幅。至於持續申領失業救濟人數減少至１７３０萬人次，市場
預期為１７５０萬人次。由於失業數據差於市場預期，美國三大指數回落，道指收報２６７３４
點，趺１３５點。
美匯指數再次於９５﹒７０附近反彈，關注是否能形成雙底。美國確診人數持續高企，拖累
經濟重啟的計劃，避險需求支持美匯指數回升，此外歐元區的復甦基金未明朗，導致美元反彈。
歐元區公布５月份貿易盈餘為９４億歐元，較４月的２９億貿易盈餘有明顯增加，主要是受
惠於全球經濟逐步重啟，不過盈餘金額仍遠低於以往達２００億歐元以上，因此區內經濟仍有待
恢復。昨日歐洲央行議息宣布維持貨幣政策不變，符合市場預期。市場觀望歐盟今明兩日舉行大
會，詳細討論７５００億歐元共同基金救助成員國的方案，短線歐元或於１﹒１３４０╱
１﹒１４１０之間波動。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２７５ １﹒１４００ １﹒１２３５
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５２０ １﹒２６５０ １﹒２４７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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