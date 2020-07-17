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即市新聞

17/07/2020 14:50

《美元走勢－羅明立》美匯再於９５﹒７０附近反彈，關注能否雙底

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒３６　　　１０７﹒１７　　　１０７﹒２４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３９３　　　１﹒１３７８　　　１﹒１３８５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５７１　　　１﹒２５４９　　　１﹒２５５２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４５９　　　０﹒９４４６　　　０﹒９４５０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３９　　　７﹒７５２２　　　７﹒７５３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布截至上周首次申領失業金人數，數字達１３０萬人次，高於預期的
１２５萬人次，為３月以來最低增幅。至於持續申領失業救濟人數減少至１７３０萬人次，市場
預期為１７５０萬人次。由於失業數據差於市場預期，美國三大指數回落，道指收報２６７３４
點，趺１３５點。
　　美匯指數再次於９５﹒７０附近反彈，關注是否能形成雙底。美國確診人數持續高企，拖累
經濟重啟的計劃，避險需求支持美匯指數回升，此外歐元區的復甦基金未明朗，導致美元反彈。
　　歐元區公布５月份貿易盈餘為９４億歐元，較４月的２９億貿易盈餘有明顯增加，主要是受
惠於全球經濟逐步重啟，不過盈餘金額仍遠低於以往達２００億歐元以上，因此區內經濟仍有待
恢復。昨日歐洲央行議息宣布維持貨幣政策不變，符合市場預期。市場觀望歐盟今明兩日舉行大
會，詳細討論７５００億歐元共同基金救助成員國的方案，短線歐元或於１﹒１３４０╱
１﹒１４１０之間波動。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２７５　　　１﹒１４００　　　１﹒１２３５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２５２０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２４７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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