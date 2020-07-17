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17/07/2020 10:40

【新冠肺炎】招商永隆銀行慈雲山分行暫停營業

　　《經濟通通訊社１７日專訊》招商永隆銀行表示，受新型冠狀病毒疫情影響，該行慈雲山分
行由今天下午２時起，將暫停營業直至另行通知。
　　除以上分行，所有分行將於下周一起（２０日）暫時更改營業時間，直至另行通知。星期一
至五營業時間由上午９時至下午５時，更改至上午１０時至下午４時，而星期六則維持上午９時
至下午１時，部份分行星期六不營業。（ｂｉ）

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