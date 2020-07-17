《經濟通通訊社１７日專訊》對於美國總統特朗普取消對香港的特殊待遇，香港美國商會回
應指感到遺憾，相信會損害在港的美國企業生意，希望美國與香港政府，可以重新恢復開放及具
建設性的對話，為兩地民眾、社群及經濟帶來共同利益。
商會表示，給予香港特殊待遇的政策，支持香港在全球經濟的重要角色，亦可以保障美國在
印太地區的商業利益。商會續指，在香港有超過１３００間美國企業，並有８﹒５萬名美國公民
居住，如果沒有特殊待遇政策，難以達成區域穩定的目標。（ｂｉ）
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17/07/2020 11:40
【國安立法】香港美國商會對取消港特殊待遇感遺憾，冀重啟對話
《經濟通通訊社１７日專訊》對於美國總統特朗普取消對香港的特殊待遇，香港美國商會回
應指感到遺憾，相信會損害在港的美國企業生意，希望美國與香港政府，可以重新恢復開放及具
建設性的對話，為兩地民眾、社群及經濟帶來共同利益。
商會表示，給予香港特殊待遇的政策，支持香港在全球經濟的重要角色，亦可以保障美國在
印太地區的商業利益。商會續指，在香港有超過１３００間美國企業，並有８﹒５萬名美國公民
居住，如果沒有特殊待遇政策，難以達成區域穩定的目標。（ｂｉ）
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