  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2020 11:40

【國安立法】香港美國商會對取消港特殊待遇感遺憾，冀重啟對話

　　《經濟通通訊社１７日專訊》對於美國總統特朗普取消對香港的特殊待遇，香港美國商會回
應指感到遺憾，相信會損害在港的美國企業生意，希望美國與香港政府，可以重新恢復開放及具
建設性的對話，為兩地民眾、社群及經濟帶來共同利益。
　　商會表示，給予香港特殊待遇的政策，支持香港在全球經濟的重要角色，亦可以保障美國在
印太地區的商業利益。商會續指，在香港有超過１３００間美國企業，並有８﹒５萬名美國公民
居住，如果沒有特殊待遇政策，難以達成區域穩定的目標。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good　Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
生財有道17/07/2020
人民幣有「錢」景　2招儲錢博有升有息！
財經熱話16/07/2020
【回A反高潮】中芯兩日急插水逾三成　分析師對公司基本面存分歧
財經熱話16/07/2020
港股先升後跌穿二萬五　全日挫510點收24970成交近二千億
中國故事16/07/2020
《神州經脈》次季GDP轉增兼優預期　滬指直墜三千二健康牛遁形
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金