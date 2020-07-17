維達：香港供應充足無須恐慌搶購，料木漿格價短期仍穩定

《經濟通通訊社１７日專訊》本港近期爆發第三波疫情，再度引發市民恐慌性搶購廁紙等民

生用品潮。維達（０３３３１）行政總裁兼執行董事麥燾於電話會議中表示，首季香港亦有出現

類似情況，認為各紙品供應商已吸取教訓，增加廁紙供應量，強調集團在香港供應並無任何問題

，亦會以香港為優先市場，建議消費者正常購買。

他指，香港市場是集團第二季業績增長主要的推動力，短短一至兩星期內超市紙巾已全部短

缺，惟所累積的產品需要時間消耗，預期第三季及第四季會回復正常銷售節奏，整體而言香港市

場銷售表現與集團期望一致。

他透露，將會持續投資中國紙巾及個人護理市場，並聚焦高端化，而現時高端產品佔集團總

銷售約２５％，未來將會持續提高佔比，料對提升盈利及毛利率有大幫助。另外，集團對新產品

亦有很多規劃，包括每６至１２個月會有產品更新，每兩年則會推出新產品。

維達上半年毛利率按年升１０﹒４個百分點至３８﹒５％，集團財務總裁及公司秘書譚奕怡

稱，主要受惠於木漿價格低企、產品組合改善及高端紙巾佔比上升帶動。她坦言，難以預測木漿

的價格走勢，但預期木漿格價短期內仍會維持穩定，不會有大幅反彈，而集團目前木漿存貨水平

亦達五至六個月，因此對成本變化有較大抵禦性，同時品牌亦具有議價能力。

麥燾將於今年１０月卸任行政總裁一職，並由副行政總裁兼主席李朝旺女兒李潔琳接任。麥

燾坦言，對離開香港的決定感到傷心，但由於家人都在歐洲，而疫情下歐洲均有封關措施，故與

太太決定剛回歐洲與家人團聚。他感謝李朝旺過去五年的支持，又指過去與李潔琳合作無間，有

信心集團在她帶領下繼續有良好發長。

今年為維達成立３５周年，李朝旺指內部員工已每人獲派１００元「利是」來慶祝，暫無意

派發特別息，因為集團持續發展較特別息重要。（ｙｗ）

