《本港樓市》中原ＣＣＬ連升兩周續漲１﹒０４％，短期走勢料反覆

《經濟通通訊社１７日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連升兩周，最新

報１８０﹒８１點，按周升１﹒０４％，兩周累升１﹒３１％，追近最近九周的高位。中原地產

研究部高級聯席董事黃良昇指出，豪宅樓價表現持續突出，兩周累升２﹒３５％，相反ＣＣＬ（

中小型單位）同樣連升兩周，但僅累升１﹒１２％，相信短期內豪宅樓價繼續上升，支持整體樓

價向上趨勢不變。



＊ＣＣＬ近九周累升２﹒７７％，豪宅支持樓價續上升＊



除ＣＣＬ，另外三大整體指數本周亦錄得升幅，其中，ＣＣＬ（大型單位）最新報

１７８﹒１１點，按周升１﹒１２％，創２０周新高；ＣＣＬＭａｓｓ報１８３﹒６５點，按周

升１﹒１１％；ＣＣＬ（中小型單位）報１８１﹒３３點，按周升１﹒０２％。而四大整體指數

齊升，是樓價回升九周計，第五次出現，整體升勢持續。

以樓價回升九周計，ＣＣＬ（大型單位）累升３﹒４７％，升幅是ＣＣＬ四大整體指數中最

大；ＣＣＬ累升２﹒７７％，ＣＣＬＭａｓｓ累升２﹒７４％，ＣＣＬ（中小型單位）累升

２﹒６４％。

中原城市領先指數ＣＣＬ報１８０﹒８１點，按周升１﹒０４％。



＊港島區樓價升幅創３５周高＊



分區方面，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒９３點，按周升２﹒６％，升幅為３５周最大

，兼結束兩周連跌。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８０﹒５５點，按周升０﹒９３％，結束三周連

跌。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒７３點，按周升０﹒６４％，連升兩周共０﹒７４％

。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６４﹒５９點，按周微跌０﹒０１％。

樓價回升九周計，港島累升４﹒３６％，九龍累升３﹒４３％，新界東累升２﹒７９％，新

界西累跌０﹒１２％。

不過，黃良昇提醒，本周政府收緊防疫措施，對樓價的影響將於８月上旬公布的ＣＣＬ才開

始反映。隨著本地確診個案不斷上升，預期ＣＣＬ短期繼續反覆，波幅有機會擴大，但向上趨勢

沒有改變，預期今年秋季可達到１９０點的目標。（ｙｗ）

