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即市新聞

17/07/2020 16:31

《本港樓市》中原ＣＣＬ連升兩周續漲１﹒０４％，短期走勢料反覆

　　《經濟通通訊社１７日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連升兩周，最新
報１８０﹒８１點，按周升１﹒０４％，兩周累升１﹒３１％，追近最近九周的高位。中原地產
研究部高級聯席董事黃良昇指出，豪宅樓價表現持續突出，兩周累升２﹒３５％，相反ＣＣＬ（
中小型單位）同樣連升兩周，但僅累升１﹒１２％，相信短期內豪宅樓價繼續上升，支持整體樓
價向上趨勢不變。

＊ＣＣＬ近九周累升２﹒７７％，豪宅支持樓價續上升＊

　　除ＣＣＬ，另外三大整體指數本周亦錄得升幅，其中，ＣＣＬ（大型單位）最新報
１７８﹒１１點，按周升１﹒１２％，創２０周新高；ＣＣＬＭａｓｓ報１８３﹒６５點，按周
升１﹒１１％；ＣＣＬ（中小型單位）報１８１﹒３３點，按周升１﹒０２％。而四大整體指數
齊升，是樓價回升九周計，第五次出現，整體升勢持續。
　　以樓價回升九周計，ＣＣＬ（大型單位）累升３﹒４７％，升幅是ＣＣＬ四大整體指數中最
大；ＣＣＬ累升２﹒７７％，ＣＣＬＭａｓｓ累升２﹒７４％，ＣＣＬ（中小型單位）累升
２﹒６４％。
　　中原城市領先指數ＣＣＬ報１８０﹒８１點，按周升１﹒０４％。

＊港島區樓價升幅創３５周高＊

　　分區方面，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒９３點，按周升２﹒６％，升幅為３５周最大
，兼結束兩周連跌。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８０﹒５５點，按周升０﹒９３％，結束三周連
跌。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒７３點，按周升０﹒６４％，連升兩周共０﹒７４％
。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６４﹒５９點，按周微跌０﹒０１％。
　　樓價回升九周計，港島累升４﹒３６％，九龍累升３﹒４３％，新界東累升２﹒７９％，新
界西累跌０﹒１２％。
　　不過，黃良昇提醒，本周政府收緊防疫措施，對樓價的影響將於８月上旬公布的ＣＣＬ才開
始反映。隨著本地確診個案不斷上升，預期ＣＣＬ短期繼續反覆，波幅有機會擴大，但向上趨勢
沒有改變，預期今年秋季可達到１９０點的目標。（ｙｗ）

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