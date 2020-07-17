【國安立法】中總反對美國取消香港特殊待遇，嚴重干預中國內政

《經濟通通訊社１７日專訊》香港中華總商會強烈反對美國簽署香港自治法案及終止香港特

殊待遇地位，強調美方有關行動嚴重干預香港事務和中國內政，損害香港及美國的經貿關係及商

業利益。

中總強調，香港事務純屬中國內政，中央有權採取一切措施維護國家安全，其他國家無權干

涉。制定《香港國安法》符合「一國兩制」方針和《基本法》，既維護國家統一和領土完整，也

保持香港經濟長期繁榮穩定發展，獲社會廣泛認同與支持。

中總會長蔡冠深指出，港美經貿關係密切，美國在香港擁有龐大商業利益，美方終止香港的

特殊待遇地位並採取制裁措施，做法與美方聲言為了保持香港的「一國兩制」背道而馳，令人遺

憾，相關措施既影響港美雙邊貿易和商務交流，也損害美方在港利益。

他強調，港區國安法主要針對顛覆政權、分裂國家、恐怖活動和勾結境外勢力四類嚴重罪行

，工商各業在香港的合法營運完全不受影響，市民享有的自由和權利依然受到《基本法》保障，

實施港區國安法更有利香港構建穩定營商環境，亦有助增強投資者信心。

對於特區政府指正檢視相關世貿規則並可能採取相應行動，中總表示認同，相信相關行動有

助保障香港的國際地位、商業和司法聲譽，維護香港整體利益。該會亦期望美方審慎考慮，讓港

美雙方長久以來在經貿以至社會民生交流一直保持的緊密往來互動得以維繫。（ｂｉ）

