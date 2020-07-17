【聚焦人幣】陳茂波：港府歡迎財政部連續１２年在港發人民幣國債

《經濟通通訊社１７日專訊》國家財政部今日宣布，今年將在境外發行１５０億元人民幣國
債，其中５０億元人民幣將於下周在香港發行。財政司司長陳茂波表示，香港政府歡迎財政部連
續第１２年在香港發行人民幣國債。這充分展示中央政府大力支持香港進一步鞏固其作為全球離
岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的長足發展。（ｃｌ）
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