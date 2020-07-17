【新冠肺炎】消息：本港今日新增２９宗確診及３７宗初步確診

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎疫情在本港持續爆發，消息指，本港今日新增２９宗
確診以及３７宗初步確診。
據悉，北角城市花園有住客初步確診，目前在律敦治醫院深切治療部，而東華三院黃竹坑賽
馬會朗逸居，亦有最少３名員工及院友初步確診。
另外，新巴一名駕駛２３號線的早更車長初步確診，他曾於本月１３日至１４日曾駕駛四輛
不同巴士。《經濟日報》亦有員工初步確診。（ｃｌ）
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