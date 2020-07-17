【夜期時段】即月期指最新報２５１７２點，升１５點，高水８３點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１７０點，升１３點，高水

８１點，最新報２５１７２點，升１５點，高水８３點，合約成交６３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０２２９點，升４點，高水２５點，最新報１０２３４點

，升９點，高水３０點，合約成交４４７張。

