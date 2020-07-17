【港版納指】恒指公司下周一公布「科技指數」詳情

《經濟通通訊社１７日專訊》恆指公司早前透露，短期內推出科技及創新指數，被外界視為
「港股納指」。恆指公司將於下周一（２０日）公布推出一項科技指數詳情，料與「港股納指」
有關。
恆指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄上周表示，留意到近年市場對科技創新股票的關注，
以及對相關股票有較高期望，目前正參考納斯達克等國際指數，計劃推出一項追蹤科技企業的新
指數，冀成為繼恆指及國指後，另一受市場歡迎的指數。（ｂｉ）
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