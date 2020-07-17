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即市新聞

17/07/2020 19:04

《再戰明天》二十國集團財長會議舉行，日本央行下周公布會議記錄

　　《經濟通通訊社１７日專訊》本周末二十國集團（Ｇ２０）財長及央行行長會議舉行，日本
央行下周公布會議記錄。

＊二十國集團財長會議舉行＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明日舉行沙特主辦的Ｇ２０財長及央行總裁會議至下周日
（１９日），歐洲央行總裁拉加德、歐洲央行執委帕內塔亦將透過視像會議參加。
　　日本央行下周一（２０日）０７：５０ａｍ將公布上月貨幣政策會議的會議記錄。
１０：００ａｍ，泰國央行總裁威拉泰將就疫情發表經濟講話。
　　１０：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩將參加一個網絡會議的小組討論。
　　１１：１０ｐｍ，英國央行首席經濟學家、貨幣政策委員會委員霍爾丹、委員鄧雷羅將就經
濟前景回答議員問題。

＊人行公布貸款市場報價利率＊

　　在數據方面，下周一０７：５０ａｍ，日本將公布６月商品出口率，料由負２８﹒３％收窄
至負２４﹒９％。０９：３０ａｍ，中國人民銀行將公布本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），上
月為３﹒８５％。０２：００ｐｍ，德國將公布６月生產者物價指數（ＰＰＩ），上月為
負０﹒４％。

＊國際商業機器下周市後放榜＊

　　在美國，經營保健品業務、已申請破產的健安喜（ＧＮＣ）周一市前公布業績，國際商業機
器（ＩＢＭ）市後公布業績。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：彩虹新能源（００４３８）、信盛礦業（０２１３３）
。（ａｌ）

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