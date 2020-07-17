  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2020 12:39

《本港經濟》渣打維持今年經濟收縮７﹒２％預測，料次季可見底

　　《經濟通通訊社１７日專訊》渣打香港發表今年下半年宏觀經濟展望，該行維持本港今年全
年經濟收縮７﹒２％的預測，預期經濟在第二季見底，將錄得按年１０﹒５％的跌幅，其後第三
季跌幅將收窄至６﹒８％，而第四季就進一步改善至按年下跌３％。同時，渣打亦維持明年經濟
增長６％的預測，主要受惠於低基數效應及封關措施放寬，加上環球積極的貨幣寬鬆政策推動。
　　大中華區高級經濟師劉健恆指，香港經濟受新冠肺炎疫情打擊下，最壞的時刻已經過去，但
由於封閉措施仍未完全解除，旅遊業及跨境活動無法即時反彈、西方市場大多未擺脫經濟衰退、
香港失業率估計在第三季尾才會見底，加上《港區國安法》實施後，本港政治及社會的不確定性
仍持續存在，相信經濟的復甦力度將較弱（ｓｈａｌｌｏｗ　ａｎｄ　ｎａｒｒｏｗ）。

＊不排除失業率近年底才見頂＊

　　本港疫情近日反彈，政府重新收緊限聚令等措施，他相信部分開始改善的行業如零售、餐飲
在８月份會再受衝擊，期望行業經過上次經驗後，今次可在外賣應付、入貨調整等方面較為靈活
地處理，從而令情況稍為紓緩。他認為，第三季的經濟表現未必會見到內需及消費方面有太大的
反彈，但因第二季經濟表現受到明顯的基數效應影響，所以第三季經濟不太可能差過第二季。
　　劉健恆估計，香港失業率的頂點為６％至７％，但至於何時見頂目前仍難以判斷。在政府收
緊限聚令前，該行估計失業率將於第三季尾見頂，而現時不排除推遲至近年底才會見頂。至於失
業率會否升穿７％，他指現時估計仍言之過早。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落　港股全周反覆收跌638點
中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債　滬指四周升勢斷纜成交減
財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元　創新藥仿製藥將踏入收成期
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金