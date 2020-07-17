《本港經濟》渣打維持今年經濟收縮７﹒２％預測，料次季可見底

《經濟通通訊社１７日專訊》渣打香港發表今年下半年宏觀經濟展望，該行維持本港今年全

年經濟收縮７﹒２％的預測，預期經濟在第二季見底，將錄得按年１０﹒５％的跌幅，其後第三

季跌幅將收窄至６﹒８％，而第四季就進一步改善至按年下跌３％。同時，渣打亦維持明年經濟

增長６％的預測，主要受惠於低基數效應及封關措施放寬，加上環球積極的貨幣寬鬆政策推動。

大中華區高級經濟師劉健恆指，香港經濟受新冠肺炎疫情打擊下，最壞的時刻已經過去，但

由於封閉措施仍未完全解除，旅遊業及跨境活動無法即時反彈、西方市場大多未擺脫經濟衰退、

香港失業率估計在第三季尾才會見底，加上《港區國安法》實施後，本港政治及社會的不確定性

仍持續存在，相信經濟的復甦力度將較弱（ｓｈａｌｌｏｗ ａｎｄ ｎａｒｒｏｗ）。



＊不排除失業率近年底才見頂＊



本港疫情近日反彈，政府重新收緊限聚令等措施，他相信部分開始改善的行業如零售、餐飲

在８月份會再受衝擊，期望行業經過上次經驗後，今次可在外賣應付、入貨調整等方面較為靈活

地處理，從而令情況稍為紓緩。他認為，第三季的經濟表現未必會見到內需及消費方面有太大的

反彈，但因第二季經濟表現受到明顯的基數效應影響，所以第三季經濟不太可能差過第二季。

劉健恆估計，香港失業率的頂點為６％至７％，但至於何時見頂目前仍難以判斷。在政府收

緊限聚令前，該行估計失業率將於第三季尾見頂，而現時不排除推遲至近年底才會見頂。至於失

業率會否升穿７％，他指現時估計仍言之過早。（ｓｋ）

