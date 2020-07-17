【國安立法】渣打：香港仍具獨特優勢，美國制裁對港經濟影響有限

《經濟通通訊社１７日專訊》港區國安法早前在香港實施，美國總統特朗普日前亦簽署行政

命令，取消香港的特殊待遇地位。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港仍然具有獨特

的優勢，與美國的雙邊關係改變並不會損害香港的競爭優勢，而香港仍提供自由資金流、法治及

人才，以及簡化低廉的稅制，反映措施或只會在聲譽上產生影響。對中央而言，香港可能會繼續

保持其作為中國與國際金融市場之間主要門戶的重要性。隨著美中緊張局勢的持續，該作用甚至

會增強。

他指，目前美國的制裁措施對香港經濟的影響並不全面，在簽證的程序上或更為複雜，關稅

方面，雖然香港支付的關稅將與中國看齊，但真正由香港製造再出口到美國的貨量僅佔香港整體

出口不足０﹒１％，因此對香港經濟的影響有限。

他又提到，隨著美國收緊對當地上市中資企業的審查，香港將為這些企業提供一個龐大而熟

悉的替代平台來籌集資金。同時亦可能會加速對人民幣作為替代支付、結算和投資貨幣的需求，

鞏固香港作為最大離岸人民幣中心的地位，即將在大灣區推出「跨境理財通」也表明了香港將從

中繼續發揮作用。



＊美國向聯匯制度實施制裁措施的機會微＊



劉健恆又認為，美國聯儲局在２０２２年之前並無空間加息，香港利率及香港銀行同業拆息

（ＨＩＢＯＲ）在未來一至兩年將維持低位，預計ＨＩＢＯＲ在現水平徘徊。他又指，美國向聯

繫匯率制度實施制裁措施的機會微，短期內未見對市場有風險，但不排除或會影響市場信心。



＊港匯未來將處於７﹒７５至７﹒８兌一美元的水平＊



中國宏觀策略部主管劉潔表示，近期港元持續強勢，預料未來一段時間，港元匯價仍會處於

７﹒７５至７﹒８兌一美元的水平，主要由於預期未來將持續有中資企業來港上市，將帶來資金

淨流入，加上目前港息仍較美息高，以及地緣政治風險下，將有更多機構增持港元。

她又預期，中國經濟復甦較快，內部基本面非常正面，加上中美息差關係等因素，預期人民

幣有望升至６﹒９５的水平，而今年底將回落至約７﹒０２的水平。

此外，該行預料中國今年經濟增長２﹒５％，第三季及第四季將分別按年增長６％及

６﹒１％。（ｓｋ）

