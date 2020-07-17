【企業盈警】白馬戶外媒體料中期虧損將按年擴大

《經濟通通訊社１７日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預期截至今年６月底止
，中期虧損將較去年同期的５８２０萬元虧損大大增加。
公司指，預期虧損擴大，主要由於新型冠狀病毒爆發進一步拖慢中國經濟增長，對客戶投放
於廣告的支出造成不利影響，亦減低對廣告位的需求，導致收入顯著減少；以及固定成本相對高
昂。（ｓｋ）
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