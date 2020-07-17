【企業盈警】萬華媒體料中期虧損將按年擴大約１﹒３倍

《經濟通通訊社１７日專訊》萬華媒體（００４２６）發盈警，預期截至今年６月底止，首

季除一次性租賃修改收益１７０萬元前的虧損將較２０１９年同期的３８０萬元虧損擴大約

１﹒３倍。

公司指，虧損擴大，主要由於經濟放緩及冠狀病毒疫情之影響，導致集團廣告收入減少。

（ｓｋ）

