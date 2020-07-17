《小傳日記》高收逾百點，兩萬五真險，ＱＱ真抵錫，抽高撐孖屐！

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」似乎唔多穩陣，三大指數都低收，拖累亞洲個市早段都走

弱，不過香江魚缸都依然有力重返二萬五，高開百七點後維持升勢，午後戰力依然！大市氣氛依

然有重磅股撐起，ＱＱ（００７００）做火車頭為恆指貢獻４６點，內需股同樣有資金支持，恆

安國際（０１０４４）抽升逾７巴仙，仲做埋最佳藍戰士；不過磚頭佬就無乜神氣，恆隆（００

１０１）都跌逾１％。尾市大市都係縮一縮，但仍然維持高收二萬五，最終恆指收報２５０８９

點，升１１８點或近半巴仙，主板成交１２９５﹒３０億銀。國貨收報１０２０３點，升６９點

或逾半巴仙。

神州Ａ場今日都略為反彈，上證綜指報３２１４點，升４點或唔夠半巴仙；深證成指報１３

１１４點，升１１８點或近１巴仙。兩市合共成交１１１６０﹒９億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌逾半巴仙，報３６﹒９５銀；生發發（００３８８

）急漲逾３巴仙，報３４６﹒８銀；ＱＱ（００７００）飛起近２巴仙，報５２１銀；中移動（

００９４１）升近半巴仙，報５４﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９）回吐逾半巴仙，報７２﹒１

５銀。



＊油組憂疫情油價有銷情，食品股狂升頤海真心勁＊



路透今日引述油組（ＯＰＥＣ）消息止，擔心今年下半年第二波疫情會破壞經濟復甦，就算

減產都無法解決市場平衡問題。雖則咁講，油價都依然企硬，油佬都無咁驚！中石油（００８５

７）踢高逾１巴仙，報２﹒６５銀；中海油服（０２８８３）漲逾１巴仙，報６﹒５５銀；中石

化冠德（００９３４）跳高逾３巴仙，報３﹒６３銀。不過，中海油（００８８３）微跌逾半巴

仙，報８﹒６１銀；中石化（００３８６）跪低近１巴仙，報３﹒２９銀；

食品佬今日狂升，啤酒股係咁起飛，華潤啤酒（００２９１）飆近６巴仙，報５０﹒５５銀

；百威亞太（０１８７６）漲逾３巴仙，報２３﹒７銀；青島啤酒（００１６８）升逾４巴仙，

報６６﹒６銀；頤海國際（０１５７９）唔聲唔聲咁又要預備上返紅底股，頤海國際（０１５７

９）狂飆近９巴仙，報９８銀；蒙牛乳業（０２３１９）漲逾４巴仙，報３５﹒２５銀。



＊疫情再反彈磚頭佬艱難，馬交寬措施賭佬有發展＊



香江肺炎疫情反反覆覆，影響唔少商戶無得做生意，當中食肆更唔可以喺夜晚６點後做堂食

生意，業界收入大跌，收租磚頭佬難搵食齊齊撻低！恆隆（００１０１）插低逾１巴仙，報１８

﹒８６銀；新世界（０２９０９）跌近１巴仙，報３７﹒８銀；長實（０１１１３）唔見近１巴

仙，報４４﹒９５銀；新鴻基（０００１６）軟近１巴仙，報９６﹒６５銀；恆基（０００１２

）插低逾半巴仙，報２９﹒４銀。

馬交博監局公布今年第二季博彩項目毛收入約為３２億馬交銀，比去年同期約７３４億馬交

銀跌近一倍；而第二季貴賓廳賭收方面亦只得約１５億馬交銀，表現唔多好，不過由於當地放寬

內地居民到訪嘅措施，市場有憧憬，賭佬再有炒作！銀娛（０００２７）跳高近３巴仙，報５４

﹒８銀；美高梅中國（０２２８２）鏟高逾１巴仙，報９﹒８７銀；新濠國際（００２００）跳

上逾１巴仙，報１５﹒１８銀；金沙（０１９２８）跳高近１巴仙，報３１﹒８銀。



＊舜宇被睇好手機有得撈，物管整固完追捧唔手軟＊



大華繼顯睇好舜宇（０２３８２）手機鏡頭業務嘅領先地位，給予「他屐」１６４﹒６銀，

維持「買入」評級，消息拉起手機佬！舜宇（０２３８２）升近１巴仙，報１２９﹒９銀；同為

「孖寶」的瑞聲（０２０１８）則軟不足半巴仙，報５２﹒７銀。其他手機佬方面，高偉電子（

０１４１５）起飛逾１３巴仙，報３﹒３１銀；鴻騰精密（０６０８８）抽高逾７巴仙，報４﹒

１銀；比亞迪電子（００２８５）飆近２巴仙，報２０﹒６銀；富智康（０２０３８）起哄逾２

巴仙，報０﹒８９銀；丘鈦科技（０１４７８）彈上逾２巴仙，報１０﹒７４銀。

上個月先後有物管股配股，加上有消息話行業龍頭雅生活（０３３１９）獲准發行新股拖低

板塊表現，但經過大半個月整固，物管佬今日再有追捧！雅生活起哄近８巴仙，報４３﹒１５銀

；碧桂園（０６０９８）抽高近３巴仙，報４２﹒９銀；建業新生活（０９９８３）起飛１１巴

仙，報９﹒８９銀；時代鄰里（０９９２８）跳高近５巴仙，報１２﹒１８銀；新城悅（０１７

５５）抽高逾４巴仙，報２４﹒８銀。周末愉快，請請！



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