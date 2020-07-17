【香港政情】譚得志涉煽惑他人參與未經批准集結，押後至９月再訊

《經濟通通訊社１７日專訊》人民力量成員譚得志今午被警方拘捕，被控煽惑他人參與未經

批准集結罪，暫時毋須答辯，控方申請押後至９月２５日再訊，期間不得離港，每星期須到警署

報到一次，及在下周一前支付１０萬元擔保金。

控罪指，４８歲被告譚得志今年１月１７日在大埔海濱公園露天劇場非法地煽惑其他不知名

人士在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與一個未經批准的公眾遊行。（ｂｉ）

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