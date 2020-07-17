科技股反彈，港股升１１８點收２５０８９七連陰，成交額減三成半

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股繼續受科技股拖累，全線下挫，但跌幅均不足１％。

港股經歷昨日急挫後回穩，高開１７１點報２５１４２點重上兩萬五。科技股普遍反彈，騰訊

（００７００）早段急漲撐市，支持港股最多升２９３點，見全日最高位２５２６３點，並一度

重上２０天線（約２５２１６點）。惟Ａ股未見有明顯反彈，午收前更轉跌，連帶港股升幅亦縮

水。傳統經濟股包括本地地產及銀行股落後大市，拖累恆指午後升幅進一步收窄，最低見

２５０１５點升４４點，險守兩萬五。最終，恆指收報２５０８９，升１１８點或升０﹒４７％

，連續七日陰燭，收市亦未能企穩２０天線。全日主板成交１２９５﹒３０億元，較上日減少逾

三成半。

國企指數報１０２０３，升６９點或升０﹒６９％。國泰（００２９３）發盈警，拖累太古

Ａ（０００１９）跌１﹒８３％，報４０﹒１５元，盤中曾創逾十年低，為全日最差表現藍籌股

。

Ａ股方面，上證綜指報３２１４，升４點或升０﹒１３％，深證成分指數報１３１１４，升

１１８點或升０﹒９１％，兩市成交１﹒１２萬億元人民幣。

港股本周表現反覆向下，牛證重貨區進一步向下移，現時牛證重貨區在２４７０１至

２４８００點，第二層重貨區為２３９０１至２４１００點，分別涉約９００張及約７００張期

指街貨。至於熊證重貨區為２６８０１至２６９００點，涉約８００張對沖期指。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒６７％，報３６﹒９５元；騰訊漲１﹒５６％，報

５２１元；港交所（００３８８）飆３﹒１５％，報３４６﹒８元；友邦（０１２９９）走低

０﹒６２％，報７２﹒１５元；中移動（００９４１）升０﹒３７％，報５４﹒１５元；建設銀

行（００９３９）無升跌，報６﹒１２元。



＊內需股造好，恆安飆逾７％最佳藍籌＊



內需股跑贏大市，恆安（０１０４４）獲集團副主席兼行政總裁增持５０萬股，飆

７﹒１３％，報６６﹒８５元，為最大升幅藍籌股；潤啤（００２９１）創上市新高，走高

５﹒８６％，報５０﹒５５元；頤海國際（０１５７９）獲中金升目標價至１１５元，漲

８﹒５９％，報９８元；維達（０３３３１）上半年盈利急增１０７％，及增加派中期股息，獲

利回吐０﹒４９％，報３０﹒５元；李寧（０２３３１）升３﹒５４％，報２４﹒８５元。

昨日重挫的科技股板塊見反彈，平安好醫生（０１８３３）獲花旗升目標價逾六成至１５０

元，維持買入評級，漲３﹒２８％，報１１６﹒４元；同獲唱好的阿里健康（００２４１）揚

２﹒９３％，報１９﹒７元；京東（０９６１８）夥沃爾瑪及騰訊聯合舉辦８８購物節，升

２﹒３８％，報２４０﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）漲２﹒４％，報２３８﹒８元；美團點

評（０３６９０）揚３﹒２４％，報１９１﹒１元。

航空相關股個別發展，國泰中期由盈轉虧９９億元，股價跌１﹒４７％，報６﹒０２元；首

都機場份（００６９４）升２﹒５％，報５﹒３４元；中國國航（００７５３）跌０﹒８３％，

報４﹒７６元；南方航空（０１０５５）軟１﹒１１％，報３﹒５６元；東方航空

（００６７０）升０﹒３６％，報２﹒８元；海南加強在自由貿易港嘗試先行先試的開放政策，

美蘭空港（００３５７）走高９﹒７４％，報４０元。



＊醫藥、物管股受捧＊



醫藥及醫療股隨市走高，微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療科技（滬：６８８０１６）

發盈喜，微創醫療走高４﹒８％，報３８﹒２元；李氏大藥廠（００９５０）附屬申請認定一種

用於治療復發及轉移性宮頸癌的突破性治療藥物，揚６﹒６％，報５﹒９８元；中生製藥

（０１１７７）升４﹒４１％，報１５﹒１４元；復星醫藥（０２１９６）走高６﹒５５％，報

３３﹒３５元；威高股份（０１０６６）飆６﹒１３％，報１８﹒７元。

中金指影院有序恢復開放利好行業，影視股急漲，貓眼娛樂（０１８９６）飆６﹒３８％，

報１４﹒３４元；阿里影業（０１０６０）走高７﹒４１％，報１﹒１６元；ＩＭＡＸ

ＣＨＩＮＡ（０１９７０）升１﹒６７％，報１３﹒４２元；保利文化（０３６３６）升

３﹒６２％，報４﹒８７元；傳遞娛樂（０１３２６）漲０﹒６２％，報０﹒１６３元。

物管股受資金追捧，雅生活服務（０３３１９）急漲７﹒８７％，報４３﹒１５元；保利物

業（０６０４９）升４﹒７８％，報８４﹒３５元；碧桂園服務（０６０９８）揚２﹒８８％，

報４２﹒９元。新城悅服務（０１７５５）升４﹒４２％，報２４﹒８元；綠城服務

（０２８６９）升４﹒８５％，報９﹒９５元；奧園健康（０３６６２）走高１﹒８％，報

７﹒９１元。（ｙｋ）

