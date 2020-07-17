《品中資－羅國森》中芯國際（００９８１），時勢造英雄

《品中資》我知道，近期有幾隻中資股都因為回歸內地科創板而急升。不過，論升幅，論聲

勢，以及論傳奇性，肯定非中芯國際（００９８１）（下稱中芯）莫屬。

不是嗎？昨日（１６日）中芯的Ａ股正式在科創板上市，股價竟然可以神奇地大升兩倍（招

股價２７﹒４６元人民幣，昨日收報８２﹒９２元人民幣）；但另一邊廂，在港上市的中芯，卻

大跌兩成半（昨日收報２８﹒７５元，大跌９﹒７元）。兩者落差之大，令人看得目瞪口呆。

不過，如果大家知道今年以來中芯的走勢，對於昨日的下跌，又應該不會太驚訝。原來，去

年底時，中芯的股價只不過１１﹒９４元，其後反覆上升，但升幅不算明顯。到了３月下旬全球

大跌市時，她的股價仍勉強維持在１１元附近。

但經過３月份這一次跌浪後，中芯的反彈力度比其他任何一隻中資股都要強勁。６月份之後

，升勢轉急，７月份的升勢就更凌厲，最高升至４４﹒８元的高位。即是半年多一點，股價就升

了２﹒７５倍，風頭一時無兩。

但說實在，這個升幅也不算甚麼，她的Ａ股幾乎一步就到位呢！

中芯的升浪，在３月份時主要是因為她的１４納米工藝製程已經開始量產，又從台積電手上

奪得華為海思的訂單，令到市場憧憬她的盈利會有大幅增長。事實上，中芯早前公布的首季盈利

，就大幅增長４﹒２倍。

其後，就正如我剛才所說，中芯的最強升浪是來自她準備上內地的科創板。我形容，這是為

了中芯造勢，所以，單計７月份的上半個月，股價已經急升六成半。



＊一切緣於美國制裁華為＊



我感到，近半年中芯股價的表現，以及她們落實上內地科創板，都好像是一個「劇本」，因

為她們從申請到獲批，只用了短短１９日，破了歷來的紀錄。

再說遠一點，中芯之所以成為今年以來最神奇的一隻股票，一切緣於去年美國宣布抵制華為

，觸動了中央的神經，因為儘管中國的資訊科技水平已經跟先進國家相去不遠；但原來，作為一

切智能設備必須的半導體，內地仍然未能自主研發，而要靠進口。換句話說，中國的所謂高科技

發展，仍然被外國人捏著脖子。於是，當時就有一個說法，要做自己的「中國芯」。

而中芯國際在當時，以至今日，都是內地最大的芯片代工生產商。因此，當中央決定要製造

「中國芯」的時候，中芯就彷彿被「黃袍加身」了。

不過，從投資角度，在此之前的中芯，絕對不是一隻優質股。翻查資料，中芯是在

２００４年來港上市的（該公司是在２０００年成立），股王騰訊（００７００）也是在

２００４年上市。但兩者的表現，簡直有天淵之別。

中芯的招股價２﹒６９元，但上市首１０年，股價表現和業績都乏善足陳。除了上市首年賺

錢之外，接著就連續虧損了５年，即使由２０１２年起開始未蝕過錢，但盈利表現仍然飄忽。最

好的２０１６年賺３﹒１６億美元（下同），但２０１２年只賺２２６１萬，２０１８年也倒退

至只賺７７２１萬！

２０１６年時，公司決定將股份１０合１，換句話說，即使昨日的股價是２８﹒７５元，其

實折算回本來股價，也不過是２﹒８７５元。而且，過去１６年，中芯從未派過息。

相反，股王騰訊的招股價是３﹒７元，但２０１４年曾經１拆５，即是以昨日收市價

５１３元計，實際股價應該是２５６５元，而且還未計過去１６年的派息！

當然，大家可以說，話明是股王，其他股票當然難以匹敵，但我想指出的是，中芯確實不是

一隻及格的股票！



＊技術水平落後６年＊



還有的是，從公司實力來說，雖說她是內地最大的半導體代工生產商，但她的技術水平比起

當今最先進水平大約仍然落後６年，因為中芯剛可以量產１４納米的晶圓，但１４納米的工藝，

早於２０１４年就面世。

再者，全球最大的半導體生產商台積電，在２０１７年已經實現７納米工藝（數字愈細，代

表耗電量愈低，效能愈強，技術也愈高），去年量產。目前市面上的７納米芯片，主要由台積電

生產，而該公司估計，明年將量產５納米的芯片。

台積電和三星電子在先進工藝方面競爭激烈，三星估計，２０２１年就可以推出３納米的工

藝製程產品，而台積電就反擊，宣布已經啟動２納米製程的研發，並預計２０２４年投入量產。

總結一句，我只能說，中芯是一隻時勢造英雄的股票；但在阿爺的祝福下，她的前景確實比

過去好，但我暫時仍不會考慮，直到她的業績穩定下來。當然，也要她的股價回復正常才可以！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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