《樓市點評－汪敦敬》《香港自治法案》對樓市的影響「濕濕碎」

《樓市點評》我用「濕濕碎」來形容《香港自治法案》對樓市的影響，當然，我看不起美國

佬不可一世的欺凌態度，而事實上，時移勢易，美國甚至西方國家並沒有足夠的能耐改變香港樓

市的結構，因為近十年香港的樓市昇平早已不建基於殖民地時代的西方元素，已改變為以中國主

導、綜合國際及高度儲藏財富效應為一體，筆者試以數據陳列。



２０１９年美國在香港的貿易佔比，其貿易總值只是６﹒２％，進口只是４﹒８％，港產品

出口是７﹒７％，轉口只是７﹒６％；及根據工業貿易署２０１８年數據，內地經香港出口到美

國的貨品約佔其總出口的８％，貨值為３７０億美元，而內地經香港進口的美國貨品佔其總進口

６％，貨值為１００億美元，簡單地說美國貿易對香港重要，但失去了並不致命！受到衝擊遠比

香港暴亂或疫情為少！



除此美國近兩年更在香港賺取３１１億美元和２６１億美元的貿易順差，香港是少有一個大

都市是令美國能夠得到貿易順差的甜頭，「搞香港」的結果可能將令美國失去這珍貴的貿易順差

！



又有報導「美國可能會抵制中資或者相關銀行使用環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）商

貿系統，切斷中資行對國際銀行的金融連接令香港金融系統會大亂」我看完後捧腹大笑，

ＳＷＩＦＴ曾幾何時的而且確是一個重要的商貿系統，但隨著時代過去，其重要性是不斷減低的

，系統紀錄說人民幣長期只佔全球交易量的不足２％，就知道其實中國根本沒有依賴這個系統，

就算是美國盟友歐盟亦已和伊朗建立了另一套系統ＩＮＳＴＥＸ，２０１９年已經是繞過了所謂

的ＳＷＩＦＴ！另外還有我們幾年前提出的「Ｃ２Ｃ」，即是說國家與國家不用美式平台而是直

接兌換的現金方式，更有大家都熟悉的網上結帳及區塊鏈技術，特朗普的恐嚇「唔識就嚇死，識

就笑死！」



事實上，正如本專欄一貫的觀點，我們認為美國經濟日益千瘡百孔。十多年來一直嚴重忽略

的是「美國的虛弱和中國的強大」，公眾體會到的一直也嚴重的失真。



美國，在２００２年已經開始出現財政赤字，入不敷支下，只有一直以發債求存，直至到現

在，美國赤字已經去到２﹒２６萬億美元（２０２０財年頭９個月），而美債的規模亦去到

２６﹒５萬億美元新高，美國沒有將量化貨幣及增加美債的利益去改善民生，美國國內不單只出

現「１比９９」的貧富懸殊，而且失業率更曾高達２０％（４月份數據），另外，美國股票市場

亦岌岌可危，在２月下旬開始出現股災之後，美國３月２３日宣布啟動無限量化去面對股災，無

限量化自然衍生無限發債。



資金流直接影響樓市的息口和購買動力，因為要追尋資金流的關係，所以我們整理了很多數

據，數據部歸納了不同國家央行的資產負債表，我們會見到有些國家在高ＧＤＰ之下，負債發債

的走勢有如「龍市」走勢圖，升跌有序，長遠地鞏固拾級而上的，亦有一些國家在長期赤字之下

，近期發債是Ｖ型反彈地海量增加，無錯，圖表技術分析反映到向好那一個是中國，而極端惡劣

的國家是美國！美國在不斷發債之餘，外資的美債持有量在３月份更創了２０００年以來的單月

最大減持，而且在４月持續減少，美債現在已膨脹到２６﹒５萬億美元，但只有６﹒８萬億美元

是外資持有，美國不斷出現赤字，卻不斷發債，買債的外資卻減少，即是說美國很大機會是自己

買自己債，如此高危的投資竟全世界「落搭」，這個真是虛假世道！



最後我想補充，最新的４月份在減持美債的國家之中多了兩個新成員，就是英國及法國，加

上，較早前已開始減美債的沙特阿拉伯，美國的親密盟友悄悄出走，的確耐人尋味。



＊香港更光輝一頁正來臨＊



很多人忽略了香港金融中心的重要性，若香港金融中心地位穩定自然資金充足，市場便可以

維持平息時期了，但在另一方面來說，香港金融中心其實仍然有很大成長空間的，香港股票市場

的市值只是約美國十分之一，如果「西去東來」真的大勢所趨的話，香港金融中心規模倍增的機

會其實是頗大的，香港人身在福中不知福，還用了悲情去主導判斷大局！



本年首６個月，香港交易所主板成交金額比上年頭６個月（即社會運動未開始前）上升了

２３％，這是一個很大的幅度，在疫情之下，香港更是反映出高度的穩固及行政信用，我認為今

天香港已算是信用最高的金融中心，我們法治及行政也十分良好，在疫情之後，西方國家包括有

關金融中心的表現的確是欠佳的，香港不會像他們一樣隨時改規則，甚至不讓銀行向小股民發放

合理應該收到的股息！



香港股票市場表現良好，是其他西方金融中心遠遠不及的，樓市尤其住宅方面正正在天災人

禍之下沒有出現大跌，發揮到保障市民財富的功能。根據差餉物業估價署數據，最新截至今年

５月份的私人住宅樓價指數按月比較是上升１﹒９％，對比歷史高位２０１９年５月則只是下跌

了３％，而對比今年谷底２月份的時候則已經是回升了３﹒１％。在官方貨幣政策的結構上，香

港更沒有主動量化貨幣的機制，我們只有回應資金流入的被動機制，所以我們香港的經濟是不會

出現量化貨幣的泡沫，以現在來說，這是獨有的強大優勢，西方國家經常說香港會有走資，但是

唱衰我們的西方國家卻不斷已經出現了走資情況，但是香港仍然固若金湯，「政治雖可影響一切

！但一切終歸回歸市場！」香港仍然是福地，值得大家自豪、投資及安居樂業的！

《祥益地產總裁 汪敦敬》



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