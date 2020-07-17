《鍾之日記》國泰勁蝕，高銀有難

《鍾之日記》７月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股下跌，中美關係亦愈趨緊張，不過香江魚缸在科技股普遍反彈，騰訊（００７００）早

段急漲撐市，支持港股最多升２９３點，見全日最高位２５２６３點。惟Ａ股未見有明顯反彈，

連累港股升幅亦縮水。傳統經濟股包括本地地產及銀行股落後大市，拖累恆指午後升幅進一步收

窄，最低見２５０１５點升４４點，險守兩萬五。最終，恆指收報２５０８９，升１１８點或升

０﹒４７％。全日主板成交１２９５﹒３０億元，較上日減少逾三成半。恆安（０１０４４）

升逾７％，為表現最好藍籌股；本港地產股向下，新世界（０００１７）、信置（０００８３）

跌１％。



＊Ａ場周挫５％＊



滬深股市近期氣勢如虹，不過官媒吹奏的「健康牛」行情來得急去得快，本周敗退，滬綜指

昨日（１６日）創自２月３日以來最大單日跌幅，今日雖微升收市但累計全周滬指大跌５％，結

束連續四周上升的趨勢。

官媒發功維穩，滬綜指最多曾升１﹒３％，但此前升浪主力的券商股繼續捱沽，帶領其他權

重金融股走低，滬指一度倒跌０﹒９％至３１８１﹒２７點，失守三千二。午後初段跌勢持續，

直至尾盤多個板塊走高，帶動滬指收市微升０﹒１３％，報３２１４﹒１３點，中止三連挫兼守

住三千二。兩市全日成交１１１６１億元人民幣，按日大減超過２５％或３９０１億元，是最近

１０個交易日以來首度成交低於１﹒５萬億元。



＊國泰盈轉虧料勁蝕９９億，大股東太古Ａ亦遭殃＊



國泰（００２９３）公布，預料上半年將錄得股東應佔淨虧損約９９億元，而去年同期則溢

利為１３億元。大幅度虧損是由於資產減值支出有約２４億元，主要涉及１６架不大可能於

２０２１年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。而且在載客率方面

，國泰航空與國泰港龍在六月載客按年大跌９９﹒１％。

雖然大和發表研究報告表示，國泰最壞階段已過去，預計公司將深度重組，將國泰評級由「

沽售」上調至「持有」，目標價則略降至６元。不過全球疫情情況未明朗，加上本港第三波疫情

重燃，國泰要恢復往年的航班量仍遙遙無期，即使深度重組亦無法解決核心問題。受盈警消息影

響，國泰股價再度尋底，全日跌１﹒５％，報６﹒０２元。以收市價計，月內累挫近８％。

而持有國泰航空４５％股份的太古Ａ（０００１９）亦受連累，股價連跌四日，今日收跌近

２％報４０﹒１５元，盤中低見３９﹒８元，創２００９年９月以來新低。



＊恐失寫字樓經營權，潘蘇通急押股權解困＊



身兼全國政協委員的企業家潘蘇通近日驚傳財困，遭債主上門追數，旗下企業位於九龍灣的

高銀金融國際中心亦被對方要求接管，消息震盪本港資本界。高銀金融（００５３０）昨日復牌

暴跌２１﹒４％，收報０﹒９９元，重返毫子股行列，盤中低見０﹒９４元，創下近８年來股價

新低。

復牌一日後，高銀金融再黯然停牌，等待發布內幕消息。據本地媒體報道，是次停牌或涉及

高銀旗下九龍灣高銀金融中心被貸款方要求接管的消息，惟高銀回覆本通訊社查詢時稱，確認目

前九龍灣高銀物業並沒有被清盤，公司稍後會發放詳細公告。此前報道指，有高銀金融中心租戶

聲稱接獲通知，要求以後改向接管人繳交租金。

據昨日聯交所股權披露顯示，公司有股東於本周三（１５日）向工銀澳門抵押１９﹒７億股

，佔公司已發行股本的２８﹒１８％，按高銀金融當日收市價每股１﹒２６元計，該批股份約值

２４﹒８２億元，分析高銀金融的股權結構，不難判斷抵押股份的人士正正就是潘蘇通。

有消息指，高銀金融去年將高銀金融中心抵押套現，而近期高銀與多名貸款方商討還款細節

，其中一名貸方因應市況不穩定為由，要求高銀提早還款，並提出要接管物業。根據高銀此前發

布的公告指，協助訂立信託契據，德意志信託（香港）已委任兩人為抵押資產的共同及各別之接

管人及管理人，接管的重大資產就是高銀金融國際中心。

於２０１１年，由潘蘇通與高銀組成合營公司以逾３２億元在九龍東投得地皮，歷經５年建

築期後建成高銀金融國際中心，是高銀系較早期在香港發展的地產項目。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

