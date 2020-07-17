【貿易再戰】商務部：原產美國的正丙醇存傾銷，將實施保證金措施

《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部初步裁定，原產於美國的進口正丙醇存在傾銷，國

內正丙醇產業受到了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，並決定對原產於美國的

進口正丙醇實施保證金形式的臨時反傾銷措施。自２０２０年７月１８日起，進口經營者在進口

上述產品時，應依據裁定所確定的各公司的傾銷幅度２５４﹒４％ ２６７﹒４％向海關提供相

應的保證金。（ｃｔ）

