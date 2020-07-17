【新冠肺炎】新疆烏魯木齊新增５宗確診，８宗無症狀感染

《經濟通通訊社１７日專訊》據新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，７月１６日０時至

１７日１２時，當地新增５宗新冠肺炎確診病例，及８宗無症狀感染，均屬烏魯木齊市病例。

截至１７日１２時，新疆（含兵團）現有確診病例６宗、無症狀感染者１１人，均在烏魯木

齊市，現有１３５人接受醫學觀察。

新疆烏魯木齊市昨日報告１宗新冠肺炎本土確診病例，令內地連續十天無新增本土病例紀錄

斷纜。（ａｃ）

