  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2020 14:37

【新冠肺炎】新疆烏魯木齊新增５宗確診，８宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，７月１６日０時至
１７日１２時，當地新增５宗新冠肺炎確診病例，及８宗無症狀感染，均屬烏魯木齊市病例。
　　截至１７日１２時，新疆（含兵團）現有確診病例６宗、無症狀感染者１１人，均在烏魯木
齊市，現有１３５人接受醫學觀察。
　　新疆烏魯木齊市昨日報告１宗新冠肺炎本土確診病例，令內地連續十天無新增本土病例紀錄
斷纜。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
生財有道17/07/2020
人民幣有「錢」景　2招儲錢博有升有息！
財經熱話16/07/2020
【回A反高潮】中芯兩日急插水逾三成　分析師對公司基本面存分歧
財經熱話16/07/2020
港股先升後跌穿二萬五　全日挫510點收24970成交近二千億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金