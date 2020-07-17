【中概焦點】歡聚與華為成立聯合創新中心，研究５Ｇ＋ＡＩ領域等

《經濟通通訊社１７日專訊》歡聚集團與華為簽署戰略合作協議，成立聯合創新中心。據介
紹，聯合創新中心將圍繞５Ｇ＋ＡＩ領域新場景新應用的孵化與測試、智能邊緣解決方案、實時
生產實時分發新一代網絡架構、降低大數據平台成本等課題展開研究，並結合硬件優勢提升視頻
轉碼、圖像增強等技術。
歡聚集團隔晚（１６日）在美國市場收跌２﹒７％，報７９﹒３２美元。（ｊｔ）
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