【華為動向】華為獲得今年國際自動駕駛３Ｄ檢測挑戰賽冠軍

《經濟通通訊社１７日專訊》華為官方今日發布消息稱，近日，第二屆大規模自動駕駛數據

集２０２０ ｎｕＳｃｅｎｅｓ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ落下帷幕。在３Ｄ目標檢測挑戰賽中，華

為諾亞方舟實驗室與ＨＵＡＷＥＩ Ｏｃｔｏｐｕｓ自動駕駛雲服務聯合團隊，取得了第一名的

成績。（ｊｔ）

