【華為動向】華為獲得今年國際自動駕駛３Ｄ檢測挑戰賽冠軍

《經濟通通訊社１７日專訊》華為官方今日發布消息稱，近日，第二屆大規模自動駕駛數據
集２０２０ ｎｕＳｃｅｎｅｓ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ落下帷幕。在３Ｄ目標檢測挑戰賽中，華
為諾亞方舟實驗室與ＨＵＡＷＥＩ Ｏｃｔｏｐｕｓ自動駕駛雲服務聯合團隊，取得了第一名的
成績。（ｊｔ）
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