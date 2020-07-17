《陶冬天下－陶冬》茅台「只喝不炒」對股市意味著甚麼

《陶冬天下》７月１６日《人民日報》的新媒體平台上發布了一篇文章，對Ａ股狂牛當頭一

棒，為跑步進場的散戶澆上一瓢涼水。

該文質問，「茅台酒憑甚麼成為官場腐敗的硬通貨？酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是

用來腐的」。敏感的股市應聲掉頭向下，最後觸發了資金踐踏式離場。茅台市值一日跌掉１７３

９億元，而那篇文章正文總共只有１７３４字，可謂一字上億，句句入肉。

耐人尋味的是，這天又是中芯國際掛牌交易的首日，中國第一芯片股一口氣吸進了數千億人

民幣，有人會想起２０１５年申萬宏源的ＩＰＯ，吸入巨資，掛牌爆炒，接下來便拉開了中國股

市歷史上最慘烈的一場股災的帷幕。

筆者認為２０２０年不是２０１５年，這次場外配資和槓桿炒作剛開始便被壓下去了。中國

經濟從疫情中復蘇的勢頭好過任何國家，而Ａ股在全球股市中也連續墊底數年了。Ａ股是估值的

窪地，有其投資價值。

更重要的是，中國政府對資本市場的看法和立場發生了改變，股市被寄予厚望。政府希望直

接融資能夠打開銀行去中介化為實體經濟帶來的困境，希望央行制造出來的巨額流動性在金融領

域兜一個圈之後能夠幫助企業。政策的加持和流動性的簇擁之下，筆者看好Ａ股的表現。

但是茅台是用來喝的，不是用來炒的，卻似乎是很重的一句話。上次聽到類似的句式，是「

房子是用來住的，不是用來炒的。」從此之後，政府就不再支持房地產業了，哪裡房價升得快，

哪裡就遭到政策打壓。



應該如何理解「茅喝不炒」呢？其實目前支持股市的流動性是極其充沛的，銀行儲蓄利率和

債券收益率的大幅下降，更將資金趕往股市。政府和監管部門明顯放開了股市政策，官方媒體前

一段更不遺余力地為股市吶喊助威。

然而，政府心目中的理想股市，是為實體經濟服務的資本平台，是通過ＩＰＯ將資本輸往實

體企業的渠道。上證指數很快就從２８００沖向３４００了，可是ＩＰＯ還沒來得及做成幾個呢

。茅台酒是一個值得尊重的消費品牌，但是它對經濟增長、就業機會、科技創新的貢獻十分有限

。貴州茅台市值超過中國最大銀行工商銀行的Ａ股市值，拋離可口可樂占據全球食品飲料行業鰲

頭。貴州茅台的市值居然比整個中國家電行業、通信行業或軍工行業的市值還要大。

更讓政府氣惱的是，大量資金湧入二級市場交易，這也許對投資者財富有幫助，但是對幫助

企業、助力實體經濟效果並不大。這與政府大力提倡資本市場為實體經濟服務的初衷相背弛，也

就惹來了如今的政策性回調。



在同一天，中芯暴升、茅台暴跌，背後的政策邏輯異常清晰 為實體經濟、科技創新服務。

資金的合理、有序地循環，是內循環故事的重要部分，這是一盤大棋，關系著國家的經濟命運和

發展路徑。此時此刻拉一下狂牛的鼻韁，是為了資本市場能夠走得更好、走得更遠。國家需要慢

牛，既為投資者創造收益，也為企業供應資金，更為政府排憂解難。

不過，中國資本市場的歷史上從來沒有過慢牛，有過猛牛、莽牛、政策牛、長熊、短熊、不

作為熊，唯獨沒有慢牛。一聽到牛鈴聲，無論散戶還是機構都像打了雞血一樣往裡沖，偏要把五

年的市場升勢在五個星期裡完成，企業還沒有集到甚麼錢市場就已經過熱了。政府試圖放慢市場

步伐的措施被漠視，直至不斷加碼的政策有一天突然成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

科學家證實，牛是有學習能力的。希望Ａ股也能夠在過去的錯誤中汲取教訓，能夠走出一波

慢牛行情。仍然看好Ａ股，在有序中體現價值、實現價值，則行穩致遠。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

