《神州縱橫－凌昆》中國要適應外國經貿禁制

《神州縱橫》最近中國對外開放和拓展海外業務受到了連番挫折，除了美國的禁制外，還有

英國禁用華為５Ｇ和印度禁制中企投資及部分產品入口等。中國對這些事件應作出適當反制，而

企業要作出適應以便減輕影響。



＊華為不必過分看重英國項目＊



外國禁制自會帶來生意上包括投資及出口等的損失，企業要學會適應。以英國禁華為為例，

估計英國也要承受約２０億英鎊類外開支和延遲啟用等直接損失，而華為也可能要損失一個達

７０００萬人口的市場。但華為應以平常心待之，這個世界大得很：中國加上周邊的東南亞、南

亞及上合組織地區等，便有２０多億人口的超級大型市場。何況還有西亞、非洲及拉美等地都是

華為優勢所在，先拿下這些市場再說。此外，除擴大地理市場佔有的廣泛發展外，華為更應把較

多精力放到深化發展上。一是優化產業鏈，提高生產、物流效率和部件的自給度，特別是不能依

賴美企供給。二是拓展應用及相關的生態鏈。這便可進一步擴大華為產品的需求，和供應鏈的供

給規模及多元性。現時已出現了許多與５Ｇ配套的需求，包括５Ｇ＋北斗、５Ｇ＋物聯網，５Ｇ

＋８Ｋ高清等等。這將令華為５Ｇ及通訊設備的優劫與競爭力更強，而不採用華為產品的損失更

大。



＊要檢視對英大型投資項目＊



與此同時，中國必須注意英國逆轉之前決定改為禁制華為５Ｇ，表示英國在地緣政治上已完

全倒向美國的遏制中國路線，令對華經貿關係高度政治化。在這情況下中國必須報復以警效尤，

故《環球時報》也如此倡議並指要把英國打痛。對於中國企業，在商言商英國的經營環境已惡化

，不知日後還會有否其他禁制，顯然有必要重新檢視營商項目的政治風險並按此作出必要調整。

對一些大型和長期投入的基建項目尤須檢討，包括核電及高鐵等。核電方面中企涉及供應英國的

五分一電力而事關重要，故一直有反對聲音認為不應如此依賴中國。顯然中企有調整投入必要，

暫時可拖則拖可退則退。沒有中國參與英國核電建設難度急升，高鐵項目亦如是。印度方面，當

局一面挑起邊界事件另一面借此煽動民間仇華情緒及推行保護主義，限制中企投資及產品，包括

不得參與高速公路建設和進口發電機等。其實這些項目固有利於中企，但對印度長遠效益更大：

印度落後於中國的一個重要環節是基建嚴重不足，中國助其解決發展瓶頸可促使印度縮少與中國

差距。對印度這些項目的外溢效益（Ｅｘｔｅｒｎａｌｉｔｉｅｓ）很大，印度自行禁制中國實

不必介意。世界很大，中企不做印度生意還有許多其他機會。《資深評論員 凌昆》

