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17/07/2020 09:09

【汛情告急】安徽巢湖亮警號做蓄洪準備，上游重慶再發洪水預警

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地多省暴雨未停，汛情仍然嚴峻，料長江三峽出現新一輪洪
水，流量增至每秒５萬立方米以上。據應急管理部網站消息，７月以來洪澇災害造成２４省共
２０２７﹒２萬人次受災，２３人死亡失蹤，１７６﹒４萬人次緊急轉移安置。
　　安徽省成最新受災的省份，當地防汛抗旱指揮部辦公室透露，截至昨日（１６日）上午６時
，全省共有２８條河湖超警戒水位，而巢湖流域防汛形勢較為嚴峻，支流西河水位持續上漲，西
河梁家壩站水位已超保證水位，省防指下發通知要求做好東大圩蓄洪區運用的準備工作。截至昨
日上午１１時，全省１３市７９縣發生洪澇災害，共３３８﹒１萬人受災，緊急轉移安置人口５
７﹒２萬人，需緊急生活救助人口２７萬人，農作物受災面積３２８﹒７千公頃，倒塌及嚴重損
壞的房屋共３３１０間，造成直接經濟損失１１７﹒５億元人民幣。

＊湖北暴雨不止汛情吃緊，江西鄱陽湖水位持續回落＊

　　洪峰進入下游，惟暴雨不止恐新一輪洪水殺到，湖北省防汛抗旱指揮部表示，預計今後三日
將有一輪強降雨天氣過程，降水較強區域會有大到暴雨，全省五大湖泊面臨嚴峻形勢須重點關注
，尤其是洪湖接近歷史最高水位，暫時無法緩解。目前省內有６座大型水庫超汛限，長江堤防高
水位運行持續。省防指部稱防汛形勢依然處於非常吃緊的關鍵階段。
　　位於更上游位置的重慶市，其水文監測總站昨早３小時內連發４道預警，因開河水位急漲超
過保證水位，發布洪水橙色預警。
　　江西省洪澇災情持續好轉，鄱陽湖水位持續回落，省內五河均為退水狀態，不過在洪水最嚴
重的長江九江段，盡管水位逐步回落，但因水位高、能量大，及長江中上游來水量不確定，該省
防汛抗旱指揮部預計高洪水位還將維持一段時間，防汛形勢嚴峻。截至昨日下午５時，全省
６８２﹒１萬人受災，緊急轉移安置６９﹒６萬人，需緊急生活救助２８﹒３萬人，農作物受災
面積６２０﹒４千公頃，絕收１４７﹒４千公頃，倒塌及嚴重損壞房屋８５７９間，直接經濟損
失１６３﹒２億元人民幣。（ｅｙ）

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