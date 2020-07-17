【聚焦數據】中國半年財政收入同比跌１０﹒８％，支出減５﹒８％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國財政部公布，今年上半年全國一般公共預算收入同比下跌
１０﹒８％，一般公共預算支出同比下降５﹒８％。不過單計６月，財政收入同比增３﹒２％，
由跌轉升。
財政部又公布，截至昨日（１６日）為止已發行總值７２００億元人民幣的特別抗疫國債，
完成７２％，剩餘２８００億元人民幣的債券將在７月底發行。（ｅｙ）
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