【汛情告急】洪禍不單行，官方確認長江上游形成第二波洪水

《經濟通通訊社１７日專訊》長江水利委員會宣布，受強降雨影響，長江上游幹流及三峽區
間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，至今日上午１０時每秒流量達到５萬立方米，已
達到洪水編號標準，確認長江上游已形成今年第２號洪水。委員會預計，今日夜晚８時三峽水庫
最大每秒入庫流量在５５０００立方米左右。（ｅｙ）
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