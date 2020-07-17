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17/07/2020 11:59

【海南自貿】外匯局：在海南自貿區多嘗試先行先試開放政策

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，未來還會密切跟
蹤海南自由貿易港資本項目外匯創新業務的開展情況和政策實施效果，加強事中事後管理和監測
分析，及時解決政策實施過程中遇到的問題。也會努力在海南自由貿易港多嘗試先行先試的開放
政策，進一步研究便利企業跨境融資的措施，可能大家未來會看到一些新舉措首先在海南自由貿
易港推出。（ｗｌ）

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